Убежищем может быть и подвал, однако жители не хотят отдавать свои кладовки

Согласны ли вы отдать свой подвал в многоквартирном доме, чтобы там оборудовали убежище? А может, вам было бы спокойнее, если бы таким убежищем стала подземная стоянка в доме? Несмотря на то, что Министерство внутренних дел (МВД) выделяет финансирование на оборудование убежищ и предусмотрело приоритеты, в некоторых муниципалитетах по-прежнему не хватает убежищ.