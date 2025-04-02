Убежищем может быть и подвал, однако жители не хотят отдавать свои кладовки

Delfi сообщал, что на оборудование убежищ МВД выделило муниципалитетам 12 млн. евро.
Сейчас в Литве есть 6453 убежища, в которых могут найти приют 1,5 млн. человек. В городах таких укрытий хватит для 60% населения, в районах – 40%.
По данным МВД, в 28 муниципалитетах убежищ достаточно, а 32 их еще не хватает.
В Вильнюсе убежищ для жителей достаточно.
Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас рассказал Delfi, какие помещения считаются убежищами.
„По сути такую функцию могут выполнять разные помещения с небольшими окнами и дверьми, например, подвалы многоквартирных домов, подземные стоянки, ванные, раздевалки в спортивных комплексах и т.д.
В соответствии с установленным МВД порядком, убежища делятся на убежища разного уровня: в одних можно находиться до 5 ч., в других до 24 ч. в третьих до 72 ч.
Владельцам частных домов не нужно получать отдельное разрешение на оборудование убежища, если для этого не нужен ремонт, капитальный ремонт или реконструкция здания.
„Если убежище оборудуют в общем помещении, тогда нужна инициатива жилтоварищества или администратора здания.
Всегда можно обращаться в муниципалитет, консультироваться, интересоваться, подходит ли помещение для этих целей, узнать, что надо сделать“, – сказал Грубинскас.
На территории столицы есть больше 2000 убежищ разного уровня.
„Их число растет – мы заметили, что жители стали активнее, они оборудуют убежища в своих помещениях.
Согласно подсчетам, убежищ, которых можно прятаться 5 часов в Вильнюсе предостаточно“, – сказано в сообщении муниципалитета.
На местах, где они есть, работники муниципалитета клеят наклейки после оценки помещения и его приспособления для выполнения функций убежища.
Представитель Civinity namai Kaunas Кястутис Пашвянскас сказал Delfi, как обстоят дела в Каунасе.
„В построенных в советское время многоквартирных домах оборудовать убежища сложно,поскольку в подвалах обычно нет свободных помещений – жители не согласны отказаться от подвалов. Поэтому мы почти не получаем запросов на оборудование убежищ.
В подземных стоянках новых домов можно предусмотреть место для оборудования убежищ. Активные новоселы чаще обращаются с такими запросами“, – сказал Пашвянскас.
По его словам, в Каунасе подано несколько заявок на оборудование убежищ. „Проблема в том, что сложно найти специалистов или консультантов, которые помогут оборудовать убежище по всем требованиям, также финансируют лишь небольшую часть работ“, – заметил Пашвянскас.
По предварительным подсчетам: в доме, где 100 квартир, в каждой в среднем живут по два человека, значит в убежище должно быть по 1,5 кв. м для 60% жителей (это 180 кв. м).
„Администраторы многоквартирных домов поднимают этот вопрос на встречах с жителями, но особой активности не замечают. Однако Civinity namai Kaunas берет инициативу на себя и пытается изменить ситуацию – убежища сейчас планируют в двух новых домах“, – сказал Пашвянскас.