У здания парламента снова состоится акция протеста против участия „Зари Немана“ в правящей коалиции

„Поскольку в первый раз нас не услышали, мы снова собираемся. Избранные демократическим путем политики должны работать для всей Литвы и не игнорировать тех, кто их критикует“, – сказано в сообщении, размещенном на Facebook.
„Мы еще раз обращаемся к Социал-демократам Литвы и демократическому союзу „Во имя Литвы“: ваши действия уже нанесли огромный вред репутации страны, это показывает реакция зарубежных политиков и статьи в СМИ. Этот след вы уже не сотрете, но еще можете смягчить. Поэтому мы просим отказаться от коалиционного соглашения с „Зарей Немана“, – сказано в сообщении.
На этот раз участники акции обращаются, не только к новому спикеру Саулюсу Сквернялису и к кандидату в премьер-министры Гинтаутасу Палуцкасу, но и к президенту. „Обращаемся и к президенту Литвы: ваш авторитет среди избирателей может стать частью перемен“, – указали организаторы акции.
Первая акция состоялась в Вильнюсе, Каунасе и Таураге. Однако представитель соцдемов Гинтаутас Палуцкас к протестующим не вышел, заявив, что не одобряет „саму идею протеста“.
Жемайтайтис заявил, что оценивает эти протесты, как „знак уважения к его личности“.
Напомним, что Конституционный суд весной этого года указал, что Жемайтайтис своими антисемитскими заявлениями грубо нарушил клятву депутата. После этого политик отказался от мандата.