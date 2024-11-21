У здания парламента снова состоится акция протеста против участия „Зари Немана“ в правящей коалиции

„Поскольку в первый раз нас не услышали, мы снова собираемся. Избранные демократическим путем политики должны работать для всей Литвы и не игнорировать тех, кто их критикует“, – сказано в сообщении, размещенном на Facebook.

„Мы еще раз обращаемся к Социал-демократам Литвы и демократическому союзу „Во имя Литвы“: ваши действия уже нанесли огромный вред репутации страны, это показывает реакция зарубежных политиков и статьи в СМИ. Этот след вы уже не сотрете, но еще можете смягчить. Поэтому мы просим отказаться от коалиционного соглашения с „Зарей Немана“, – сказано в сообщении.