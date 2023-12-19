У здания парламента протестуют служащие

Председатель объединения Саулюс Джяутас подчеркнул, что проект закона о реформе внутренней службы – угроза для безопасности общества, поскольку разочарованные служащие могут уйти со службы.

На пикет приехали пограничники и пожарные-спасатели. Они принесли плакаты "Согласны ли вы играть на безопасность общества и страны?"

"Никто не может быть уверен в том, что разочарованные служащие не уйдут с работы, такое настроение есть в рядах служащих. Если гарантии снова уменьшат, часть служащих может уйти. А это угроза для безопасности общества", – сказал Джяутас.

Он подчеркнул, что один из важнейших вопросов для профсоюзов – это надбавки за стаж.

"Мы хотим, чтобы эта установка осталась в законе, чтобы профсоюзы привлекли к процессу разработки системы зарплат, этого в законе нет", – сказал Джяутас.

"Нас привела сюда последняя надежда, мы надеемся, что парламент прислушается, услышит общину, что гарантии служащих не уменьшатся", – продолжил он.