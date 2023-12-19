У здания парламента протестуют служащие

Председатель объединения Саулюс Джяутас подчеркнул, что проект закона о реформе внутренней службы – угроза для безопасности общества, поскольку разочарованные служащие могут уйти со службы.
На пикет приехали пограничники и пожарные-спасатели. Они принесли плакаты "Согласны ли вы играть на безопасность общества и страны?"
"Никто не может быть уверен в том, что разочарованные служащие не уйдут с работы, такое настроение есть в рядах служащих. Если гарантии снова уменьшат, часть служащих может уйти. А это угроза для безопасности общества", – сказал Джяутас.
Он подчеркнул, что один из важнейших вопросов для профсоюзов – это надбавки за стаж.
"Мы хотим, чтобы эта установка осталась в законе, чтобы профсоюзы привлекли к процессу разработки системы зарплат, этого в законе нет", – сказал Джяутас.
"Нас привела сюда последняя надежда, мы надеемся, что парламент прислушается, услышит общину, что гарантии служащих не уменьшатся", – продолжил он.
После протеста служащие пойдут в парламент следить за принятием закона в зале заседаний.
19 декабря парламент будет голосовать по инициированным МВД поправкам к закону о служащих. Если их примут, служащие получат возможность вести переговоры о системе оплаты труда через коллективные договоры. Если коллективных договоров не будет, систему оплаты труда будут утверждать главы центральных ведомств. Кроме того, предлагается снизить надбавки за стаж. Сейчас эта надбавка не может превышать 30% зарплаты , предлагается сделать так, чтобы она не превышала ее больше чем на 20%.