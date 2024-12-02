У здания грузинского посольства в Вильнюсе прошел митинг в поддержку грузинского народа

„Мы пришли сюда, чтобы поддержать эту акцию, проявить солидарность с Грузией, и пока мы здесь, выразить нашу поддержку тем людям, которые сейчас там находятся и тоже выходят на улицы. Мы пришли поддержать их, чтобы они шли по правильному европейскому пути“, – заявили пришедшие на акцию протеста вильнюсцы Юлийонас и Томас.
Однако, по мнению участвующей в митинге грузинки Нино, вряд ли мирные действия изменят ситуацию в Тбилиси.
„Этот режим за 12 лет уже так укрепился, что такими демократическими митингами трудно чего-либо добиться, но мы надеемся, что если так долго продержимся крепко, то этот режим устанет раньше, чем мы“, – сказала грузинка, проживающая в Литве на протяжении семи лет.
На плакатах протестующих мелькали надписи: „10 предательств = 1 бесплатный рубль“, „За Европу, за Грузию, за свободу“, „Мы с Грузией“, „Грузинской мечте желаем отправиться вслед за русским военным кораблем“.
Организатор мероприятия: стремление к свободе не имеет границ
По мнению одного из организаторов митинга, этим мероприятием Литва посылает миру сигнал не оставаться равнодушным и повернуться к Грузии, которую пытаются притеснить и отдалить от демократического мира.
„Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы продемонстрировать нашу солидарность, поддержку и единство с народом Грузии, который сейчас переживает очень трудные времена. Грузинский народ борется за право быть свободным, борется за демократию и за европейское будущее. Они выступают против решений, которые препятствуют их стремлению стать частью европейской семьи“, – заявил он собравшимся протестующим.
По словам организатора мероприятия, освободившийся от угнетения литовский народ поддерживает и будет поддерживать грузин в их борьбе за свободу.
„Стремление к свободе не имеет границ, и солидарность — наше самое мощное оружие. Давайте встанем вместе с Грузией. Отправьте всему миру сигнал, что свобода всегда побеждает, а насилие и угнетение никогда не будут ответом“, – звучал призыв литовцев к объединению.
Принимавший участие в митинге член партии Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Жигимантас Павилёнис также призвал сплотиться в борьбе ради свободы грузин.
„Единственное, что нам нужно, — точно также сплотиться ради грузин, как мы сплотились 13 января. Если Сейм на этой неделе единогласно скажет – мы не признаем этот нелегитимный парламент, что мы требуем новых выборов – это скажет весь ЕС и НАТО“, – подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Ираклий Кобачидзе, представляющий партию „Грузинская мечта“, объявил на той неделе, что Грузия не будет вести переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года.
После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Против грузин, вышедших на улицы, применяются резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Полиция арестовала сотни протестующих.