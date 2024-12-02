У здания грузинского посольства в Вильнюсе прошел митинг в поддержку грузинского народа

„Мы пришли сюда, чтобы поддержать эту акцию, проявить солидарность с Грузией, и пока мы здесь, выразить нашу поддержку тем людям, которые сейчас там находятся и тоже выходят на улицы. Мы пришли поддержать их, чтобы они шли по правильному европейскому пути“, – заявили пришедшие на акцию протеста вильнюсцы Юлийонас и Томас.

Однако, по мнению участвующей в митинге грузинки Нино, вряд ли мирные действия изменят ситуацию в Тбилиси.

„Этот режим за 12 лет уже так укрепился, что такими демократическими митингами трудно чего-либо добиться, но мы надеемся, что если так долго продержимся крепко, то этот режим устанет раньше, чем мы“, – сказала грузинка, проживающая в Литве на протяжении семи лет.