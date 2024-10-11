У выигравшего 81 млн. евро жителя Литвы уже есть план, как использовать деньги

„Мы ехали на семейный праздник в Каунас через Кедайняй. Там в Norfa мы покупали гостинцы близким.
Я заполнил карты лотереи Eurojackpot, купил билеты“, – сказал он.
„Еще перед тем, как я проверил билет, я почувствовал, что выиграл. Я играю постоянно: Kenoloto, Vikinglotto, Teleloto, но чаще – Eurojackpot. Вот и дождался успеха“, – продолжил собеседник.
Он сказал, что сначала проверил данные билета на сайте loto.lt. Вечером он взял билет и поехал в магазин, там прозвучала приятная мелодия - значит, билет счастливый.
„Мы выигрывали не раз, поэтому процедура мне известна. В понедельник я позвонил в центр обслуживания клиентов loto, мне подтвердили, что я выиграл деньги“, – сказал он.
Собеседник сказал, что каждый раз, покупая билет, он мечтал. Поскольку мечтал не раз, он уже знает, как поступит с деньгами: „У меня давно есть план. У меня большая семья, раздам детям, внукам, часть денег инвестирую“.
„Как обычно в таких случаях, мы предложили победителю услуги психолога и финансового консультанта. Однако он отказался от их услуг, сказал, что доверяет себе и своему плану“, – сказал представитель компании Olifėjа Донатас Казлаускас.
По его словам, человек, который выиграл 81 миллион, попросил сохранить конфиденциальность и не называть его личные данные, пол и место жительства.
Напомним, что это самый большой выигрыш в лотерею не только в Литве, но и во всех странах Балтии.