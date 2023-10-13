У Вильнюса появился новый главный архитектор

На втором месте остался Рокас Мазуронис, на третьем – Раймундас Пилкаускас.

"Конкурс завершился – я занял второе место. Первое место - Кайрене. Комиссия дала ей 8,6 балла. Мне - 7,3. Третий кандидат получил 6,7 балла", - сказал порталу Мазуронис.

По данным источников Delfi, у Кайрене есть только аттестат по планированию территорий.

"У нее есть лишь аттестат по планированию территорий – самого низкого уровня. Иными словами, она может разделить участок на два. Она может готовить детальные планы, но проектировать здания не может", - указал хорошо информированный источник Delfi.

Delfi ранее сообщал, что Кайрене в муниципалитете поддерживает фракция Партии свободы. Она занимала должность советника бюро главного архитектора Вильнюса.

Неформально ее называли заместителем бывшего архитектора Миндаугаса Пакальниса.

Поэтому, видимо, ее победу прочили еще до завершения конкурса. Это значит, что будет продолжена политика Пакальниса, особых изменений в городе не будет.