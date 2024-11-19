У ученых не осталось сомнений: на психическое здоровье влияют изменения в кишечнике

В первую очередь важно понять сам механизм, почему питание может воздействовать на наше психическое здоровье. Обычно о центральной нервной системе (ЦНС), состоящей из головного и спинного мозга, мы думаем как о том, что контролирует все в нашем теле. Однако, кроме ЦНС в нашем теле есть энтеральная нервная система (ЭНС). ЭНС - часть вегетативной нервной системы, регулирующая работу гладких мышц внутренних органов, обладающих сократительной активностью. Она действует независимо от ЦНС. В кишечнике человека живет множество микроорганизмов. Их называют кишечной микробиотой. Они могут напрямую влиять на наше здоровье, включая психическое. Итак, между живущими в кишечнике бактериями, ЭНС и ЦНС происходит коммуникация в обоих направлениях.