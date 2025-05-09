У синоптиков есть хорошие новости: сообщают, когда придет весна

Местами, в основном на северо-востоке, прогнозируют кратковременные осадки, в основном дождь. Днем будет всего 8-13 градусов тепла.

В ночь на субботу циклон отступит и ненадолго придет зона высокого давления. Облака рассеются, однако местами еще возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет 0-5 градусов тепла, а в воздухе, местами и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1-6 градусов.

В субботу днем особых перемен не будет – по-прежнему будет холодно, прогнозируют небольшие дожди. Днем будет 8-13 градусов тепла.