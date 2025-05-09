2025.05.09 07:13

У синоптиков есть хорошие новости: сообщают, когда придет весна

 
ru.DELFI.lt
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В пятницу днем к Литве приблизится зона низкого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями.

Местами, в основном на северо-востоке, прогнозируют кратковременные осадки, в основном дождь. Днем будет всего 8-13 градусов тепла.

В ночь на субботу циклон отступит и ненадолго придет зона высокого давления. Облака рассеются, однако местами еще возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет 0-5 градусов тепла, а в воздухе, местами и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1-6 градусов.

В субботу днем особых перемен не будет – по-прежнему будет холодно, прогнозируют небольшие дожди. Днем будет 8-13 градусов тепла.

В воскресенье ночью осадков будет меньше, днем придут небольшие дождевые облака. Ночью без особых осадков, днем местами небольшие дожди. Ночью будет 0-5 градусов тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки 6 градусов. Днем будет 8-13 градусов тепла.

В понедельник ночью осадков не ожидается, днем возможны небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Ночью будет около 0, на поверхности почвы заморозки до 1-6 градусов. Днем будет теплее - 9-14 градусов тепла.

Во вторник ситуация с погодой не изменится. Ночью будет сухо, температура опустится до ниже нуля и на поверхности почвы прогнозируют заморозки до 3 градусов. Днем местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди. Днем будет 11-16 градусов тепла.

В последующие дни вероятность заморозков будет невелика, дни также будут теплее.

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