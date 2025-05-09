У синоптиков есть хорошие новости: сообщают, когда придет весна

Местами, в основном на северо-востоке, прогнозируют кратковременные осадки, в основном дождь. Днем будет всего 8-13 градусов тепла.
В ночь на субботу циклон отступит и ненадолго придет зона высокого давления. Облака рассеются, однако местами еще возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет 0-5 градусов тепла, а в воздухе, местами и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1-6 градусов.
В субботу днем особых перемен не будет – по-прежнему будет холодно, прогнозируют небольшие дожди. Днем будет 8-13 градусов тепла.
В воскресенье ночью осадков будет меньше, днем придут небольшие дождевые облака. Ночью без особых осадков, днем местами небольшие дожди. Ночью будет 0-5 градусов тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки 6 градусов. Днем будет 8-13 градусов тепла.
В понедельник ночью осадков не ожидается, днем возможны небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Ночью будет около 0, на поверхности почвы заморозки до 1-6 градусов. Днем будет теплее - 9-14 градусов тепла.
Во вторник ситуация с погодой не изменится. Ночью будет сухо, температура опустится до ниже нуля и на поверхности почвы прогнозируют заморозки до 3 градусов. Днем местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди. Днем будет 11-16 градусов тепла.
В последующие дни вероятность заморозков будет невелика, дни также будут теплее.