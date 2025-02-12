У синоптиков две новости: морозы сохранятся, местами выпадет снег

Особых осадков в этот день не ожидается. Днем будет 0–5 градусов мороза.

В ночь на четверг будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ночь будет спокойной, но холодной. Ночью будет 6–10, а на востоке до 11 градусов мороза. Теплее будет только на Куршской косе - 3–5 градусов мороза.

В четверг днем облачность уменьшится. Снега и других осадков не ожидается. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Теплее будет на взморье, а прохладнее на востоке страны.