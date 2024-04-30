У президентского дворца пройдет пикет по поводу проекта Rail Baltica

"Я из Паневежиса, очень хорошо знаю ситуацию в городе, это мой родной город, и я ясно вижу, что город будет полностью изуродован. На пикете будут стенды. Всё из-за Rail Baltica", – сказал он.

Как уверяют организаторы пикета, благодаря стенду люди знают, что собирается сделать правительство Литвы.

Rail Baltica – крупнейший железнодорожный инфраструктурный проект в истории стран Балтии, в ходе реализации которого будет построена электрифицированная двухколейная железнодорожная линия европейского стандарта на всем маршруте железной дороги Rail Baltica, проходящая от Варшавы через Каунас и Ригу до Таллина.