У президентского дворца пройдет пикет по поводу проекта Rail Baltica

"Я из Паневежиса, очень хорошо знаю ситуацию в городе, это мой родной город, и я ясно вижу, что город будет полностью изуродован. На пикете будут стенды. Всё из-за Rail Baltica", – сказал он.
Как уверяют организаторы пикета, благодаря стенду люди знают, что собирается сделать правительство Литвы.
Rail Baltica – крупнейший железнодорожный инфраструктурный проект в истории стран Балтии, в ходе реализации которого будет построена электрифицированная двухколейная железнодорожная линия европейского стандарта на всем маршруте железной дороги Rail Baltica, проходящая от Варшавы через Каунас и Ригу до Таллина.
Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.