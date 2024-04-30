2024.04.30 08:05

У президентского дворца проходит пикет по поводу проекта Rail Baltica

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Во вторник у президентского дворца собралась так называемая группа по защите общественного интереса Rail Baltica и провела пикет по поводу реализации вышеупомянутого проекта железнодорожного сообщения. Как рассказал один из организаторов акции Йонас Бальчетис, согласно намеченным планам, могут быть изуродованы такие города, как Паневежис.

"Я из Паневежиса, очень хорошо знаю ситуацию в городе, это мой родной город, и я ясно вижу, что город будет полностью изуродован. На пикете будут стенды. Всё из-за Rail Baltica", – сказал он.

Как уверяют организаторы пикета, благодаря стенду люди знают, что собирается сделать правительство Литвы.

Rail Baltica – крупнейший железнодорожный инфраструктурный проект в истории стран Балтии, в ходе реализации которого будет построена электрифицированная двухколейная железнодорожная линия европейского стандарта на всем маршруте железной дороги Rail Baltica, проходящая от Варшавы через Каунас и Ригу до Таллина.

Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.

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