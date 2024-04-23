У предпринимателя "захватившего" государственную землю – неприятности: проверку начала Налоговая инспекция

"ГНИ всегда рекомендует регистрировать такие договоры, они помогают защитить интересы обеих сторон – если договор зарегистрирован, то обязательства хозяина перед третьими лицами (оплата коммунальных расходов) ложатся на плечи арендаторов, а арендатор может быть уверен, что хозяин не расторгнет договор в любой момент по своей прихоти. Если между хозяином и арендатором возникают споры, то суд может опираться только на зарегистрированный договор об аренде. Кроме того, регистрация договоров делает рынок прозрачнее и помогает эффективнее собирать налоги", - заметила она, напомнив, что арендодатели платят за аренду налог в размере 15% или, если пользуются бизнес-удостоверением - платят за него фиксированную сумму, а также фиксированные налоги ГНИ и в "Содру".