У посольства в Вильнюсе провели акцию солидарности с Украиной: если Украина не победит, мы будем следующими

„Нам, мигрантам из России, важно думать о людях, которые были в Украине, когда началась войны, обо всех жертвах этой войны. Мы можем только поддержать (Украину финансами), купить оружие, молиться. В Литве мы можем свободно поддерживать Украину, поэтому должны все это делать“, – сказала участница мероприятия Наталья Фролова.

„Западу надо показать, что здесь, в Литве, мы все вместе и поддерживаем Украину. Мы чувствуем угрозу, исходящую из России, и понимаем, что, если Украина не победит, мы будем следующими. (...) Свечи и для жертв и для тех, кто борется. Мы понимаем, что много молодых людей сейчас на фронте, борются не только за свою свободу, но и за свободу Европы и Литвы“, – подчеркнула она.