У посольства в Вильнюсе провели акцию солидарности с Украиной: если Украина не победит, мы будем следующими

Мероприятие организовал Форум свободной России. В нем участвовали около 50 человек с украинскими флагами. Собравшие зажги свечи в память о жертвах агрессии.
„Нам, мигрантам из России, важно думать о людях, которые были в Украине, когда началась войны, обо всех жертвах этой войны. Мы можем только поддержать (Украину финансами), купить оружие, молиться. В Литве мы можем свободно поддерживать Украину, поэтому должны все это делать“, – сказала участница мероприятия Наталья Фролова.
„Западу надо показать, что здесь, в Литве, мы все вместе и поддерживаем Украину. Мы чувствуем угрозу, исходящую из России, и понимаем, что, если Украина не победит, мы будем следующими. (...) Свечи и для жертв и для тех, кто борется. Мы понимаем, что много молодых людей сейчас на фронте, борются не только за свою свободу, но и за свободу Европы и Литвы“, – подчеркнула она.
Священник Владимир Селявко, служивший службу, акцентировал, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, вера – не потеряна. По его словам, Европа должна солидаризоваться в вопросах безопасности.
„Не такая крепкая, как в первую годовщину, но надежда есть. (...) Сейчас заявления президента США вызывают некоторое разочарование, однако вера не утрачена. Думаю, что все идет к логическому концу“, – сказал Селявко.
„В словах президента Трампа есть правда – Европа должна больше внимания и усилий уделять вопросу безопасности. Европа должна проснуться (...) Однако, я надеюсь, что у них не получится (договориться о мире без Украины и Европы)“, – отметил он.
Напомним, что ровно три года назад 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину.