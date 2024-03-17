У посольства России и на месте проведения митингов в Вильнюсе усилено патрулирование

"Будем работать у посольства и в городе. Будет больше полицейских. Полиция также будет дежурить на мероприятиях и митингах", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Посольство России охраняют круглосуточно.
Вильнюсский муниципалитет сообщил, что 17 марта планируют две акции протеста, связанных с выборами в России. Одна состоится в сквере им. Б.Немцова ("Полдень против Путина"), вторая – за посольством РФ, у здания 56 на ул. Бирутес (Протест против нарушений прав ЛГБТ в России).
"Разрешения получили физические лица, оба протеста пройдут в то же время – с 11.30 до 13 ч. – в обоих случаях планируется участие до 50 человек", – указал муниципалитет.
Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что участники обеих акций решили объединиться и собраться в сквере им. Б.Немцова (вместе может участвовать до 100 человек).
"Ситуация известна, к ней готовятся, есть два пункта: Кибартай, Панямуне (...) через них можно попасть в Калининградскую область. Пока нет признаков того, что возможна экстремальная ситуация или какие-то инциденты,но мы готовы", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.
По его словам, нет необходимости в дополнительном укреплении границы, поскольку контроль усилен с начала войны в Украине. Так называемые президентские выборы в России пройдут 15–17 марта.
Нет сомнений в том, что Путин сообщит о том, что был выбран на 6-й срок полномочий. Глава Национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас заметил, что акцию протеста оппонентов Кремля у посольства могут использовать для провокаций.
Он призвал участников таких акций проявлять бдительность.
Российское посольство в фейсбуке сообщило, что 17 марта с 8 до 20 ч. можно будет голосовать в Вильнюсе. Не будет возможности досрочного голосования или голосования на дому.
По данным Департамента миграции, в Литве проживают 15 775 граждан России (сюда входят и дети до 18 лет и взрослые), какая их часть будет голосовать, неизвестно.