У парламента состоялся протест против большинства с „Зарей Немана“ в составе

„Мы приехали потому, что не видим иного выхода. Если могут митинговать „маршисты“, то мы можем продемонстрировать свою позицию мирным способом. Мне кажется, что пока людей собралось маловато, может, погода помешала? Есть те, кто так думает. Я знаю, что некоторые люди приехали из Каунаса“, – сказала логопед из Кулаутувы Росита Мелинене. На акцию протеста она приехала с дочкой.