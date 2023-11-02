У отчима забрали пасынка, в случившееся не могут поверить даже педагоги

За свою непродолжительную жизнь Мартинас во второй раз лишился близкого человека. Сначала его оставила мать, а сейчас Государственная служба по правам детей забрала его у отчима. Мальчика забрали из уютного дома и поместили в дом опеки для недееспособных детей.
"Я не могу оспаривать решение службы. Могу только сказать, что отчим заботился о мальчике. Мы видели, что он его любит, что их связывает крепкая эмоциональная связь", – сказал директор воспитательного центра Šviesа Пятрас Лейкаускас.
В этом учреждении учится мальчик. Его воспитатель Ольга Венисловене до сих пор не может поверить в случившееся. Она работала с Мартинасом четыре года.
"Когда мне об этом сообщили, я стала звонить отчиму Мартинаса. Он сказал, что идет к специалистам службы, попробует говорить с ними. Потом позвонил расстроенный и сказал, что ему не разрешают не только опекать мальчика, но и забирать домой", – педагог была потрясена.
Мать Мартинаса несколько лет назад уехала в другой город, оставив троих детей мужу. Из всех троих детей только младший был биологическим ребенком мужчины.
"Мы его называли папой Мартинаса. За ребенком идеально присматривали: покупали качественные принадлежности для учебы, я бы сказала, дорогие. Покупали и больше, чем мы просили. Мальчику с собой всегда давали еду, соки. Сейчас он приходит - рюкзачок пустой. У него ничего не осталось", – со слезами на глазах говорила педагог, подчеркивая, что между мальчиком и отчимом была крепкая эмоциональная связь.
По ее словам, дети с синдромом Дауна очень привязываются к людям, эта связь на всю жизнь.
"Для меня это страшная история. Без слез не могу об этом говорить", - сказала воспитатель.
"Раньше это было настоящее солнышко – добрый, хороший, дружелюбный ребенок. Сейчас он стал злее, раздражительнее, начал бить друзей, когда он жил с отчимом, такого не было", – рассказала о переменах Венисловене.
Мальчика забрали месяц назад. Его отчим поддерживает связь с педагогами, которые работают с ребенком.
Сейчас Мартинас находится в многофункциональном центре, который, по словам его директора Дайне Шилене, может заботиться о таких детях до 1,5 лет.
По ее словам, Мартинас чувствует себя хорошо, играет со сверстниками. Его постоянно навещает отчим.
"К отчиму у нас нет никаких претензий. Если мы говорим, что ребенку что-то нужно, он сразу приезжает. Он и одежду новую привез, и средства гигиены, крем, одним словом, все необходимое. Это хороший человек, он часто приходит. Навещает ребенка, покупает ему все необходимое. Когда наступает время расставания, мальчик грустит. Отчиму можно навещать мальчика, но нельзя быть опекуном. Конечно же, в этой ситуации страдает ребенок", – сказала Шилене, заметив, что ребенок пока не совсем понимает, что происходит.
Она сказала, что все время к мальчику приходит только отчим, мать же первый раз позвонила 9 октября (ребенка забрали 26 сентября), а приехала один раз только 17 октября.
Отчим Мартинаса рассказал, что остался один с тремя детьми 5 лет назад. Из троих детей лишь один - его биологический ребенок. Мартинас и его сестра – дети его бывшей возлюбленной.
"Их мама уехала работать в другой город, там и осталась, а я жил один с тремя детьми", – рассказал мужчина.
Старшая девочка окончила школу в Паневежисе и уехала жить к маме. "Но, видимо, отношения с матерью были неважными, вмешались социальные работники. Тогда стало известно, что женщина сама не воспитывает сына. Сейчас права женщины на детей временно ограничены. Она даже написала документ, в котором передала Мартинаса под мою опеку. Я оформлял документы, но тут мне не дали стать опекуном", – рассказал мужчина.
Причина - прошлое мужчины. В 2016 году он был судим из-за бытового конфликта с матерью детей. Мужчину приговорили к общественным работам. Выяснилось, что из-за судимости он не может быть опекуном.
"Своего сына воспитывать могу, а чужого опекать – нет", – рассказал собеседник.
"Мне не разрешают брать Мартинаса домой, поэтому я его навещаю в доме опеки. Очень хотел бы, чтобы мне разрешали брать его в театр или кино. Мартинас для меня, как свой. Я считаю его своим сыном. А как иначе. Мы с его матерью стали вместе жить, когда ему был всего годик. Когда мать ушла, Мартинас еще ходил в детский сад", – рассказал огорченный ситуацией мужчина.
Он даже обращался к адвокату, но адвокат сказал, что ситуация безнадежная. "Сейчас надо работать матери Мартинаса, чтобы его забрать", – сказал мужчина.