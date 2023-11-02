У отчима забрали пасынка, в случившееся не могут поверить даже педагоги

Мать Мартинаса несколько лет назад уехала в другой город, оставив троих детей мужу. Из всех троих детей только младший был биологическим ребенком мужчины.

"Когда мне об этом сообщили, я стала звонить отчиму Мартинаса. Он сказал, что идет к специалистам службы, попробует говорить с ними. Потом позвонил расстроенный и сказал, что ему не разрешают не только опекать мальчика, но и забирать домой", – педагог была потрясена.

В этом учреждении учится мальчик. Его воспитатель Ольга Венисловене до сих пор не может поверить в случившееся. Она работала с Мартинасом четыре года.

"Я не могу оспаривать решение службы. Могу только сказать, что отчим заботился о мальчике. Мы видели, что он его любит, что их связывает крепкая эмоциональная связь", – сказал директор воспитательного центра Šviesа Пятрас Лейкаускас.

За свою непродолжительную жизнь Мартинас во второй раз лишился близкого человека. Сначала его оставила мать, а сейчас Государственная служба по правам детей забрала его у отчима. Мальчика забрали из уютного дома и поместили в дом опеки для недееспособных детей.

Сейчас Мартинас находится в многофункциональном центре, который, по словам его директора Дайне Шилене, может заботиться о таких детях до 1,5 лет.

Мальчика забрали месяц назад. Его отчим поддерживает связь с педагогами, которые работают с ребенком.

"Раньше это было настоящее солнышко – добрый, хороший, дружелюбный ребенок. Сейчас он стал злее, раздражительнее, начал бить друзей, когда он жил с отчимом, такого не было", – рассказала о переменах Венисловене.

"Для меня это страшная история. Без слез не могу об этом говорить", - сказала воспитатель.

По ее словам, дети с синдромом Дауна очень привязываются к людям, эта связь на всю жизнь.

"Мы его называли папой Мартинаса. За ребенком идеально присматривали: покупали качественные принадлежности для учебы, я бы сказала, дорогие. Покупали и больше, чем мы просили. Мальчику с собой всегда давали еду, соки. Сейчас он приходит - рюкзачок пустой. У него ничего не осталось", – со слезами на глазах говорила педагог, подчеркивая, что между мальчиком и отчимом была крепкая эмоциональная связь.

По ее словам, Мартинас чувствует себя хорошо, играет со сверстниками. Его постоянно навещает отчим.

"К отчиму у нас нет никаких претензий. Если мы говорим, что ребенку что-то нужно, он сразу приезжает. Он и одежду новую привез, и средства гигиены, крем, одним словом, все необходимое. Это хороший человек, он часто приходит. Навещает ребенка, покупает ему все необходимое. Когда наступает время расставания, мальчик грустит. Отчиму можно навещать мальчика, но нельзя быть опекуном. Конечно же, в этой ситуации страдает ребенок", – сказала Шилене, заметив, что ребенок пока не совсем понимает, что происходит.

Она сказала, что все время к мальчику приходит только отчим, мать же первый раз позвонила 9 октября (ребенка забрали 26 сентября), а приехала один раз только 17 октября.

Отчим Мартинаса рассказал, что остался один с тремя детьми 5 лет назад. Из троих детей лишь один - его биологический ребенок. Мартинас и его сестра – дети его бывшей возлюбленной.