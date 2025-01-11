У одного из красивейших озер Литвы – необычные обитатели

„Длина озера 8,5 км, ширина в самом широком месте 4,2 км, максимальная глубина 50 м. Берега озера отличаются разным рельефом - это и низкие места и песчаные обрывы до 50 м“, – рассказа эколог Дзукийско-Сувалькийских охраняемых территорий Вайдас Леонавичюс.
Виштитис — это не только самое большое и самое глубокое озеро в Сувалкии, оно еще и самое чистое. Оно относится к так называемым озерам подпрудного типа, окруженным холмистыми моренными участками, с неровной поверхностью дна. На западной стороне озера есть немало заливов и полуостровов. Длина озера — 8,5 км, ширина в самом широком месте — 4 км.
Виштитис — это не только самое большое и самое глубокое озеро в Сувалкии, оно еще и самое чистое. Озеро, питаемое десятком больших и малых ручьев, и множеством родников, является огромным резервуаром чистой и пресной воды. Это озеро подпрудного типа. В озере обитают 115 видов зоопланктона и 143 вида зообентоса.
В озере живет 23 вида рыб, например, обыкновенные подкаменщики, гольяны, 11 видов рыб семейства карповых, угри. Из хищных рыб в нем водятся щуки, миноги и окуни.
На озере гнездятся утки, большие поганки, обыкновенные гоголи, лысухи, лебеди-шипуны. Практически круглый год там встречаются бакланы. Из занесенных в Красную книгу видов там обитают орланы-белохвосты, черные коршуны, серые утки.