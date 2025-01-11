У одного из красивейших озер Литвы – необычные обитатели

„Длина озера 8,5 км, ширина в самом широком месте 4,2 км, максимальная глубина 50 м. Берега озера отличаются разным рельефом - это и низкие места и песчаные обрывы до 50 м“, – рассказа эколог Дзукийско-Сувалькийских охраняемых территорий Вайдас Леонавичюс.

Виштитис — это не только самое большое и самое глубокое озеро в Сувалкии, оно еще и самое чистое. Оно относится к так называемым озерам подпрудного типа, окруженным холмистыми моренными участками, с неровной поверхностью дна. На западной стороне озера есть немало заливов и полуостровов. Длина озера — 8,5 км, ширина в самом широком месте — 4 км.