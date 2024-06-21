У магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда нелегально вырублены 80 деревьев

6 июня 2024 года в Департамент охраны окружающей среды поступило сообщение о незаконной вырубке деревьев и кустарников в Бабтайском старостве, недалеко от магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда.
Инспекторы осмотрели территорию и выяснили, что у компании, которая организовала вырубку, не было разрешения. Всего вырубили 80 деревьев и кустов: дикую сливу, ивы, липы, березы, яблони, елку. Деревья находились в охраняемой зоне магистрали на государственной земле.
Природе нанесен ущерб на сумму 9933,25 евро. Составлен протокол об административном правонарушении. Нарушителя ждет также штраф в размере 240-900 евро.