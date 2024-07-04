У дзукийских грибников есть еще один повод ненавидеть Россию

„Переработчики платят мне 4,30–4,40 евро, однако за день лисички теряют много веса, после рабочего дня я их еще должен отвезти в Варену. Я бываю рад, если после вычета всех расходов зарабатываю 10 центов на килограмме“, – сказал скупщик.

„Несколько лет назад в Меркине работало 11 скупок, работа была у всех“, – рассказал Юозас. А сейчас, по его словам, скупка грибов стала убыточной деятельностью.

В эти дни лисички в Меркине скупают по 4 евро за кг.

„Смотрите, как подсохли края шляпок лисичек. А другие целиком сгорели. Такие грибы переработчики в Варене у нас не берут, поэтому, чтобы не ругаться с постоянными грибниками, я грибы просто не скупал“, – сказал скупщик Юозас.

В жаркие дни не работали и они. Скупки открылись только после того, как прошли дожди.

Юозас сказал, что сезон скупки грибов и ягод в этом году начался очень рано.

„Раньше лисички мы скупали после Дня Ивана Купалы или в первые дни июля, а в этом - с 10 июня. Цена была 7 евро за кг, а до 4 упала не потому, что в лесу много грибов.Я вам назову реальную причину – и сейчас у границы стоят четыре фуры с лисичками из России. А сколько из них уже въехало“, – сказал Юозас.

По его словам, знакомые переработчики сказали, что скупают российские грибы, у них нет иного выхода, иначе они не устоят перед конкурентами, которые скупают дешевые российские грибы.