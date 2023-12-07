У дяди Абрамовича давно есть литовское гражданство

Об Абрамовиче в литовских СМИ писали в 2007 году, когда Таураге отмечал свой 500-й юбилей, а тогдашний мэр города пригласил на праздник российского олигарха. Абрамович с сожалением сообщил, что приехать не сможет. В прессе писали о трагической истории его родственников, живших в Таураге.

В Таураге жили и владели недвижимостью не только дедушки и бабушки Абрамовича, но и его отец Аарон, дядя Абрам и другие родственники.

Абрамовичам в Таураге принадлежало заведение общепита, гостиница, но здания, в которых они находились, не сохранились.

В 1941 году советская власть сослала Абрамовичей в Коми, большая часть членов семьи провела там 17 лет. Дедушка будущего олигарха скончался в ссылке, бабушка выжила.

Абрамович остался без родителей в раннем детстве, его вырастил дядя.