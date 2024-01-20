У читателя портала лопнуло терпение: после такой уборки улиц страшно выйти из дома

 
Кристина Кибартайте-Дамуле
ru.DELFI.lt
Nevalomi šaligatviai
Nevalomi šaligatviai
ФОТО: Skaitytojos nuotr.
На дворе середина зимы, сильный снег доставляет немало неудобств не только водителям, но и пешеходам. Жительница столичного района Вилкпеде Доминика рассказала, что у нее во дворе снег на тротуарах убирают плохо или даже вообще не убирают. Некоторые жители даже боятся выходить на улицу.

Доминика сказала, что проблема плохо почищенных тротуаров этой зимой наблюдается не первый раз. Не чистят не только тротуары, но и лестницы, жители вынуждены постоянно звонить старосте и сообщать о проблемах.

"В этом доме живет множество пожилых людей и семей с маленькими детьми, они боятся выходить из дома, поскольку это небезопасно – лестницы, ведущие в подъезд, не чистят, равно как и дорожки, тротуары. Около дома есть лестница, которую не чистили больше недели, и это несмотря на требование чистить лестницу в течение 12 часов после окончания снегопада. Дорожка к лестнице тоже не чищенная, только протоптанная людьми. Нечищенная высокая лестница представляет опасность для жителей. Сейчас лестницу почистили, но ступеньки скользкие, поскольку на них лежит натоптанный снег, а ступеньки никто не посыпал", – сказала Доминика.

Nevalomi šaligatviai

По ее словам, даже, когда тротуары и лестницы чистят, качество работ вызывает вопрос - по таким тротуарам трудно ходить пожилым людям и невозможно провезти коляску с ребенком.

"Лестницы у подъездов чистят так, что невозможно подойти к перилам, дорожка не посыпана. Такая чистка ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, ведь если ты будешь падать, не сможешь взяться за перила. Пожилые люди, не держать за перила, самостоятельно не могут подняться по такой лестнице", – писала Доминика.

Nevalomi šaligatviai

Она сказала, что жителям дома приходится самим чистить подходы к подъезду.

Delfi обратился в староство, которое отвечает за качество работ по уборке улиц. Однако староста рекомендовал обращаться в Вильнюсский муниципалитет.

В ответе муниципалитета Delfi сказано, что уборка дорог и тротуаров после снегопада - приоритетная задача.

"Сначала чистят и посыпают остановки, переходы, лестницы, тротуары у магистральных улиц, велодорожки, а потом уже убирают тротуары во дворах домов", – сообщает муниципалитет.

По данным муниципалитета, из-за обильных осадков у подрядчиков не было возможности обеспечить качественную и регулярную уборку пешеходных дорожек и тротуаров. Однако работы должны проводить регулярно.

Муниципалитет отметил, что за качество работ отвечает староство.

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