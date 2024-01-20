У читателя портала лопнуло терпение: после такой уборки улиц страшно выйти из дома

Доминика сказала, что проблема плохо почищенных тротуаров этой зимой наблюдается не первый раз. Не чистят не только тротуары, но и лестницы, жители вынуждены постоянно звонить старосте и сообщать о проблемах.

"В этом доме живет множество пожилых людей и семей с маленькими детьми, они боятся выходить из дома, поскольку это небезопасно – лестницы, ведущие в подъезд, не чистят, равно как и дорожки, тротуары. Около дома есть лестница, которую не чистили больше недели, и это несмотря на требование чистить лестницу в течение 12 часов после окончания снегопада. Дорожка к лестнице тоже не чищенная, только протоптанная людьми. Нечищенная высокая лестница представляет опасность для жителей. Сейчас лестницу почистили, но ступеньки скользкие, поскольку на них лежит натоптанный снег, а ступеньки никто не посыпал", – сказала Доминика.