У читателя портала лопнуло терпение: после такой уборки улиц страшно выйти из дома

Доминика сказала, что проблема плохо почищенных тротуаров этой зимой наблюдается не первый раз. Не чистят не только тротуары, но и лестницы, жители вынуждены постоянно звонить старосте и сообщать о проблемах.
"В этом доме живет множество пожилых людей и семей с маленькими детьми, они боятся выходить из дома, поскольку это небезопасно – лестницы, ведущие в подъезд, не чистят, равно как и дорожки, тротуары. Около дома есть лестница, которую не чистили больше недели, и это несмотря на требование чистить лестницу в течение 12 часов после окончания снегопада. Дорожка к лестнице тоже не чищенная, только протоптанная людьми. Нечищенная высокая лестница представляет опасность для жителей. Сейчас лестницу почистили, но ступеньки скользкие, поскольку на них лежит натоптанный снег, а ступеньки никто не посыпал", – сказала Доминика.
По ее словам, даже, когда тротуары и лестницы чистят, качество работ вызывает вопрос - по таким тротуарам трудно ходить пожилым людям и невозможно провезти коляску с ребенком.
"Лестницы у подъездов чистят так, что невозможно подойти к перилам, дорожка не посыпана. Такая чистка ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, ведь если ты будешь падать, не сможешь взяться за перила. Пожилые люди, не держать за перила, самостоятельно не могут подняться по такой лестнице", – писала Доминика.
Она сказала, что жителям дома приходится самим чистить подходы к подъезду.
Delfi обратился в староство, которое отвечает за качество работ по уборке улиц. Однако староста рекомендовал обращаться в Вильнюсский муниципалитет.
В ответе муниципалитета Delfi сказано, что уборка дорог и тротуаров после снегопада - приоритетная задача.
"Сначала чистят и посыпают остановки, переходы, лестницы, тротуары у магистральных улиц, велодорожки, а потом уже убирают тротуары во дворах домов", – сообщает муниципалитет.
По данным муниципалитета, из-за обильных осадков у подрядчиков не было возможности обеспечить качественную и регулярную уборку пешеходных дорожек и тротуаров. Однако работы должны проводить регулярно.
Муниципалитет отметил, что за качество работ отвечает староство.