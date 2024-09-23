У 62% проживающих в Литве украинцев есть работа

„Занятость украинцев в Литве, по сравнению с другими странами, достаточно высокая – 62% военных беженцев работают. Причин этому несколько: в Литве можно договориться на русском языке; во-вторых, в центрах регистрации, где был самый большой поток военных беженцев из Украины, предоставлялись комплексные услуги, от регистрации до детских садов. Кроме того, украинцы, поселившиеся в семьях, во многих случаях также получали от семей бесплатное сопровождение по лабиринтам литовской правовой системы, системы трудоустройства и здравоохранения“, - цитируется в сообщении Эйтвидас Бингялис.
Основными потребностями украинцев были финансовая безопасность (62%), курсы литовского языка (43%), трудоустройство (36%). Спрос на языковые курсы увеличился с 8% до 43%. В настоящее время около 12% украинцев указывают, что их разговорные навыки литовского языка очень хорошие, а 47% утверждают, что им не хватает знаний.
По данным Министерства социальной защиты и труда, доля налогов, уплачиваемых украинцами, также растет. В 2022 году украинцы заплатили в госбюджет 45 млн евро, в 2023 году – 95 млн евро, а за 7 месяцев этого года – 65,2 млн евро, что на 13 млн евро или на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В свою очередь, Государственная налоговая инспекция сообщает, что в 2022 году украинцев, декларировавших свои доходы, было почти 2000, а в 2023 году это число достигнет уже более 3000 – 3253. Самые популярные сферы самозанятости – транспорт, красота, курьерская деятельность. В прошлом году получено почти 900 тыс. подоходного налога с населения.