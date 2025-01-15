Тысячи жителей снова вовлечены в дополнительное пенсионное накопление: „Содра“ призывает проверить информацию

В этом году в систему включили 100 304 жителя. Это люди младше 40 лет, которые работают по трудовому договору или на себя, если они до этого не откладывали деньги на пенсию дополнительно. Некоторых из них уже включали в систему в 2019 и/или 2022 году, но они отказались от участия в накоплении. По закону, до 40 лет жителей каждых три года включают в эту систему и дают им полгода на принятие решения.