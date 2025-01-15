Тысячи жителей снова вовлечены в дополнительное пенсионное накопление: „Содра“ призывает проверить информацию

Проверить, получили ли вы такое сообщение, можно на сайте „Содры“: sodra.lt/gyventojui.
В систему вернули как новую группу жителей, так и тех, кто на неопределенный срок остановил участие в системе.
В этом году в систему включили 100 304 жителя. Это люди младше 40 лет, которые работают по трудовому договору или на себя, если они до этого не откладывали деньги на пенсию дополнительно. Некоторых из них уже включали в систему в 2019 и/или 2022 году, но они отказались от участия в накоплении. По закону, до 40 лет жителей каждых три года включают в эту систему и дают им полгода на принятие решения.
Вторая группа жителей, которые получили информацию „Содры“ - это люди, которые на неопределенный срок остановили свои отчисления. Раньше они откладывали деньги, накопленные ими суммы остались в фондах,их продолжают инвестировать, но в 2013 или 2019 году они решили больше не переводить деньги в фонды. В списке таких 135 351 человек.
По закону, их автоматически включают в систему, но они могут отказаться от участия в ней. Их возвращают в списки три раза каждых 3 года независимо от их возраста.
Что делать людям, которые получили уведомление о включении их в накопление?
У них есть три варианта:
Если они хотят участвовать - ничего делать не надо. С 1 июля 2025 года они автоматически станут участниками системы в выбранной „Содрой“ компании.
Если они хотят откладывать деньги в конкретной компании, должны сами подписать договор о накоплении.
Если они не хотят участвовать в системе, до 30 июня должны заполнить формуляр на сайте „Содры“ sodra.lt/gyventojui или в отделении „Содры“.
Что делать тем, кого вернули в систему?
Есть три варианта.
Если вы хотите возобновить накопление, ничего делать не надо. С 1 июля 2025 года начнется перевод средств в прежний фонд.
Можно не ждать 1 июля и в любой момент возобновить отчисления. Для этого надо обратиться в компанию, где находятся ваши деньги и подать заявку.
Если они не хотят вернуться к участию в системе, до 30 июня должны заполнить формуляр на сайте „Содры“ sodra.lt/gyventojui или в отделении „Содры“.