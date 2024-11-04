Тысячи жителей не забирают свои деньги из "Содры" – речь идет о невыплаченных миллионах

Телефон медсестры семейного врача звонит непрестанно, в кабинет с разными жалобами приходят по 30 пациентов в день.
„Чаще всего приходят люди, которые жалуются на простуду, ларингит, коронавирус“, – сказала медсестра.
По ее словам, больничный просят многие пациенты, заполнение необходимых документов занимает несколько минут.
„Болеют примерно неделю, если не проходит болезнь, продлеваем больничный еще на неделю. Иногда берут больничный на три дня“, – рассказала медсестра.
По подсчетам „Содры“, в этом году было выдано 770 000 больничных.
„Я в последний раз болел 2-3 года назад. Болезни были простые - простуда. Звонишь врачу, говоришь, что болеешь и сидишь дома“, – рассказал один вильнюсец.
„Я так, как другие, не болею, мне больничный не нужен“, – сказала пожилая женщина.
Некоторые пациенты к врачам ходят, а пособие по болезни не получают. В системе „Содры“ – 8000 неоплаченных больничных, люди не забрали 3,5 млн. евро.
„В среднем это 350 евро на человека“, – сказала представитель „Содры“ Малгожата Козич.
„Содра“ жителям об этих деньгах не напоминает, люди должны сами подать заявку на их получение.
„Людям надо напоминать, ведь не все помнят. Может, когда-то человек заполнял документы, думает, что у „Содры“ все есть, но, я думаю, „Содра“ не утруждает себя, не ищет таких людей“, – сказала председатель совета представителей организаций литовских пациентов Вида Аугустинене.
Заявку на получение больничного можно подать по интернету или в отделении „Содры“.
Ее достаточно подать один раз.
„Если человек болел и надеется, что больничный ему оплатят автоматически, но не получает денег 2-4 месяца, он должен обратить на это внимание“, – сказала Козич.
„Содра“ не может ответить на вопрос, почему так много людей не получает деньги. Возможно, люди только начали работать или уехали за границу.
„Может денег им не надо, все богатые“, – предположила жительница столицы.
„Бывает и такое. Мы слышали, что человек работает где-то нелегально, а на основном месте работы берет больничный“, – сказала Аугустинене.
Время идет, если человек не забирает такое пособие в течение года, деньги пропадают. Вернее, „Содра“ пускает их на другие нужды.
Пособие по болезни за первые два дня платит работодатель, а с третьего дня болезни – „Содра“. Сейчас средняя выплата по болезни составляет 50 евро в день.