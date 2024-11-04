Тысячи жителей не забирают свои деньги из "Содры" – речь идет о невыплаченных миллионах

„Я так, как другие, не болею, мне больничный не нужен“, – сказала пожилая женщина.

„Я в последний раз болел 2-3 года назад. Болезни были простые - простуда. Звонишь врачу, говоришь, что болеешь и сидишь дома“, – рассказал один вильнюсец.

По подсчетам „Содры“, в этом году было выдано 770 000 больничных.

„Болеют примерно неделю, если не проходит болезнь, продлеваем больничный еще на неделю. Иногда берут больничный на три дня“, – рассказала медсестра.

По ее словам, больничный просят многие пациенты, заполнение необходимых документов занимает несколько минут.

„Чаще всего приходят люди, которые жалуются на простуду, ларингит, коронавирус“, – сказала медсестра.

Телефон медсестры семейного врача звонит непрестанно, в кабинет с разными жалобами приходят по 30 пациентов в день.

Некоторые пациенты к врачам ходят, а пособие по болезни не получают. В системе „Содры“ – 8000 неоплаченных больничных, люди не забрали 3,5 млн. евро.

„В среднем это 350 евро на человека“, – сказала представитель „Содры“ Малгожата Козич.

„Содра“ жителям об этих деньгах не напоминает, люди должны сами подать заявку на их получение.

„Людям надо напоминать, ведь не все помнят. Может, когда-то человек заполнял документы, думает, что у „Содры“ все есть, но, я думаю, „Содра“ не утруждает себя, не ищет таких людей“, – сказала председатель совета представителей организаций литовских пациентов Вида Аугустинене.

Заявку на получение больничного можно подать по интернету или в отделении „Содры“.