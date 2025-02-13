Тысячи водителей получили предупреждения в связи с недействительными документами: проверьте, не ждет ли вас штраф

Представитель Департамента полиции Витаутас Грашис призывает водителей не садиться за руль, если у них нет действующей справки, поскольку нарушение фиксируется автоматически.

Управление транспортным средством без регулярного медосмотра, без соблюдения ограничений, применяемых к водителю, указанных в водительском удостоверении (за исключением ограничений в разрешении на управление транспортным средством определенного типа) или после истечения срока действия водительского удостоверения влечет за собой штраф в размере от 30 до 50 евро.

„С 1 января по 10 февраля 2025 года зафиксировано 1020 случаев нарушения 1 ч. ст. 424 Управление транспортным средством без регулярного медицинского осмотра“, – сообщила специалист по связям с общественностью Департамента полиции Йоруне Люткене.

„На дорогах Литвы есть много приборов, которые автоматически фиксируют такие нарушения. Фиксируются случаи превышения скорости, отсутствия страховки, техосмотра. Фиксируют и водителей, у которых нет справки“, – сказал журналистам телеканала LNK Грашис.

Он прибавил, что водители должны как можно скорее обновить медицинскую справку. После того как они это сделают, Regitrа автоматически продлит действие водительского удостоверения, ничего дополнительно делать не надо.

По словам Грашиса, если человек злостно не обновляет документы, его ждут большие штрафы, но прав его не лишают.