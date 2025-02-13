2025.02.13 16:34

Тысячи водителей получили предупреждения в связи с недействительными документами: проверьте, не ждет ли вас штраф

 
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ru.DELFI.lt
Medicininė pažyma
Medicininė pažyma
ФОТО: Delfi

Водители, которые не обновили медицинские справки, вскоре получат штрафы. Полиция не проводит специальные рейды для выявления таких водителей, однако полиция рассказала, как такое нарушение фиксируется.

„С 1 января по 10 февраля 2025 года зафиксировано 1020 случаев нарушения 1 ч. ст. 424 Управление транспортным средством без регулярного медицинского осмотра“, – сообщила специалист по связям с общественностью Департамента полиции Йоруне Люткене.

Управление транспортным средством без регулярного медосмотра, без соблюдения ограничений, применяемых к водителю, указанных в водительском удостоверении (за исключением ограничений в разрешении на управление транспортным средством определенного типа) или после истечения срока действия водительского удостоверения влечет за собой штраф в размере от 30 до 50 евро.

Первый раз за нарушение дают половину минимального штрафа – 15 евро.

Представитель Департамента полиции Витаутас Грашис призывает водителей не садиться за руль, если у них нет действующей справки, поскольку нарушение фиксируется автоматически.

„На дорогах Литвы есть много приборов, которые автоматически фиксируют такие нарушения. Фиксируются случаи превышения скорости, отсутствия страховки, техосмотра. Фиксируют и водителей, у которых нет справки“, – сказал журналистам телеканала LNK Грашис.

Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio

Он прибавил, что водители должны как можно скорее обновить медицинскую справку. После того как они это сделают, Regitrа автоматически продлит действие водительского удостоверения, ничего дополнительно делать не надо.

По словам Грашиса, если человек злостно не обновляет документы, его ждут большие штрафы, но прав его не лишают.

„Справка о здоровье нужна, чтобы водитель был здоров и мог принимать соответствующие решения. Если он не проверил здоровье, не знает о каких-либо проблемах со здоровьем, то может случиться какое-нибудь несчастье, например, припадок. Последствия могут быть очень печальными – речь идет о жизни и здоровье людей“, – сказал Грашис.

Eismas

По данным Regitrа, сейчас медсправок нет у 61 000 водителей.

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