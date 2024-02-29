"Ты читаешь это объявление? Устройся на работу на ИАЭС": объявление в детском саду удивило женщину

"Ты можешь прочитать информацию на плакате? Тебе нравятся кнопки? У тебя много энергии? Устройся на работу на Игналинскую АЭС!" – такое объявление Айсте увидела в детском саду, куда привела дочь. В объявлении был и номер телефона.
Айсте задалась вопросом, можно ли вешать такие объявления в детских садах.
"Если позвонить по указанному номеру, включается автоответчик и детским голосом приглашает устроиться на работу. Точно ли в Литве можно работать с 3 лет? Странное объявление", – сказала Айсте.
Автоответчик сообщает, что "Игналинская АЭС до 2080 года будет местом, где можно работать, поэтому сейчас ищут кандидатов, которые могут устроиться сейчас или через много лет".
"Если хочешь знать, какие вакансии предлагает АЭС, нажми единицу. (…) Это рабочее место с будущим", – говорит автоответчик.
Айсте пыталась связаться с представителями АЭС, но ответа не получила.
Пресс-секретарь ИАЭС Наталия Сурвила-Глебова сказала Delfi, что это их объявление, но подробно ситуацию комментировать не стала, заметив, что "подробности появятся в пресс-релизе 1 марта".
Эксперт рынка труда, партнер Alliance for recruitment partneris Андрюс Францас сказал, что, вероятно, через игру детей пытаются заинтересовать работой на АЭС.
"Может, решение и хорошее, но детям нужно "разжевать" информацию, объяснить. Может, подача должна быть иной, не так - "приходи, получишь работу", может, надо "приезжай, поиграй на АЭС", чтобы дети поняли, как ею управляют, может, пригласить с родителями на экскурсию", – сказал Delfi Францас.
По его словам, дети такого возраста о работе еще не думают, но, быть может, думают, кем стать.
"Это было бы интересно, ведь нужны инженеры, специалисты атомщики, работники теплостанций", – заметил Францас.
Он заметил, что пока никто не знает, о чем в пресс-релизе намерена сообщить ИАЭС.
"Сначала надо было подготовить пресс-релиз, чтобы родители поняли, в чем дело. А не повесить плакат, и звоните. Специалисты по маркетингу не всегда знают, как достичь целевой аудитории, ты должен думать, как 3–5-летний ребенок. Точно ли он начнет звонить? Есть ли телефон у таких детей? Если нет, значит, целевая аудитория - родители? А если звонят родители, то почему говорят с ними голосом ребенка?", – вопрошал Францас.
Он считает, что больше пользы такие объявления принесут в школе, среди 7-8-классников.
"Перелом в сторону выбора инженерных специальностей обычно происходит в 7-8 классе. Ты либо пугаешься этого, либо нет. (…) Выбрана не та аудитория, сначала надо поработать со школьниками, а потом идти в садик", – считает эксперт.