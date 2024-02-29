"Ты читаешь это объявление? Устройся на работу на ИАЭС": объявление в детском саду удивило женщину

Пресс-секретарь ИАЭС Наталия Сурвила-Глебова сказала Delfi, что это их объявление, но подробно ситуацию комментировать не стала, заметив, что "подробности появятся в пресс-релизе 1 марта".

"Если хочешь знать, какие вакансии предлагает АЭС, нажми единицу. (…) Это рабочее место с будущим", – говорит автоответчик.

Автоответчик сообщает, что " Игналинская АЭС до 2080 года будет местом, где можно работать, поэтому сейчас ищут кандидатов, которые могут устроиться сейчас или через много лет".

"Если позвонить по указанному номеру, включается автоответчик и детским голосом приглашает устроиться на работу. Точно ли в Литве можно работать с 3 лет? Странное объявление", – сказала Айсте.

Айсте задалась вопросом, можно ли вешать такие объявления в детских садах.

"Ты можешь прочитать информацию на плакате? Тебе нравятся кнопки? У тебя много энергии? Устройся на работу на Игналинскую АЭС!" – такое объявление Айсте увидела в детском саду, куда привела дочь. В объявлении был и номер телефона.

Эксперт рынка труда, партнер Alliance for recruitment partneris Андрюс Францас сказал, что, вероятно, через игру детей пытаются заинтересовать работой на АЭС.

"Может, решение и хорошее, но детям нужно "разжевать" информацию, объяснить. Может, подача должна быть иной, не так - "приходи, получишь работу", может, надо "приезжай, поиграй на АЭС", чтобы дети поняли, как ею управляют, может, пригласить с родителями на экскурсию", – сказал Delfi Францас.

По его словам, дети такого возраста о работе еще не думают, но, быть может, думают, кем стать.

"Это было бы интересно, ведь нужны инженеры, специалисты атомщики, работники теплостанций", – заметил Францас.

Он заметил, что пока никто не знает, о чем в пресс-релизе намерена сообщить ИАЭС.