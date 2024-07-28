Туристы рассказали, что им нравится в Вильнюсе, и чего не хватает

Президент туристической палаты сказала, что туристы выделяют Литвы и на фоне других стран Балтии.

„Представители бизнеса, если приезжают в первый раз, бывают удивлены красотой наших городов, удобством инфраструктуры, качеством еды и услужливостью жителей“, – сказала Гавялене.

По словам Гавялене, больше всего в Литву приезжает предпринимателей, которые посещают крупные города. Собеседница заметила, что такие туристы бывают удивлены гостеприимством литовцев и качеством услуг.

„Насколько, сложно сказать, но, судя по заполненности гостиниц, данным из аэропортов, вероятно, их число растет“, – сказала она.

Гавялене рассказала, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество туристов растет.

„Очень редко у нас бывают туристы, которые едут только в Литву, обычно они объезжают весь регион. Они отмечают, что у Литвы хорошая энергетика, люди в Литве более открытые, больше радости от обедов в ресторане, кафе, качество у нас лучше, чем в других странах Балтии“, – делится женщина.

Гавялене рассказала, что в последнее время путешественники делятся на два лагеря: vодни выбирают юг Европы и Средиземноморский регион, чтобы наслаждаться теплом, а другие бегут от жары в Скандинавские страны.

На вопрос, сказывается ли потепление климата на числе туристов в Литве, специалист сказала, что для того, чтобы понять, что в Литве тепло, здесь надо пожить дольше.