Туманное будущее европейских фермеров: принесли ли пользу массовые протесты

Общество отнеслось благосклонно
20 февраля охранникам президента Греции было сложно сохранять достойное выражение лица. 200 гудящих тракторов и тысячи фермеров – это была необычная картина. Не только туристы делали видео и прямые трансляции в социальных сетях, но и сами жители Афин делали селфи с фермерами.
Это первый раз за последние годы, когда акцию протеста фермеров благосклонно встретили горожане. Это подтвердил и опрос издания Copa Cogeca. В марте волна протестных акций спала, как после нее фермеры оценили результаты?
Фермеры стали выходить на улицы в начале декабря 2023 года. Они утверждали, что никто не решает застаревшие проблемы, что новая политика в сфере сельского хозяйства ЕС ведет этот сектор в тупик.
43-летний Сократ Алифтир , представитель федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисских земель Unitarija, выращивает хлопок, пшеницу и кукурузу. После окончания университета он выбрал путь фермера. „Первичный сектор сталкивается с проблемами, и это не проблема ликвидности, как утверждает правительство,это политическое решение“, – сказал он.
По его оценке, фермеры получили мало помощи, например, небольшую субсидию за используемое в тракторах масло (этих денег достаточно лишь на один бак) или договоры о более низкой цене на электричество (цена и без того немного снизилась).
Между тем ничего не делают для решения укоренившихся проблем – цены на средства для производства в сфере сельского хозяйства остаются высокими, а головоломку общей политики в сфере сельского хозяйства никто не решает.
„На выращивание 1 га хлопка в 2022 г. требовалось 250 евро, а 2023 г. – 280 евро. В 2022 г. хлопок продавали по 0,72 евро за кг, а в 2023 г. – по 0,52 евро за кг. Кроме того, сейчас идут новые переговоры об общей политике в сфере сельского хозяйства. Даже если субсидии останутся прежними, в Греции сложно осуществить новые правила.“
36-летний Христос Лигдис, председатель Ассоциации сельского хозяйства Аталанди и президент федерации ассоциаций сельского хозяйства Фтиотиды, выращивает скот. В семейном хозяйстве он работает с 7 лет.
„Мы живем хуже, чем жили наши деды, мы сталкиваемся с сильным стрессом, финансовые расходы растут, а доходы снижаются. Кроме того, нет таких услуг здравоохранения, какие были прежде, и хороших условий для жизни наших детей“, – сказал он.
Правда, фермер настроен оптимистически. „Каждая наша борьба - это победа. Правительство под нашим напором отказалось от некоторых решений. С точки зрения организации мы тоже добились неплохих результатов. На улицы вышли новые люди, мы заложили базу для единого движения фермеров.
Мы завязали контакты с другими рабочими – они поняли, что то, какие продукты мы производим и какой ценой, влияет на их жизнь. Когда мы ехали на акцию протеста в столицу, мы встречали людей, у которых на глазах выступали слезы, когда они видели тракторы. Чувствовалось, что общество нас понимает, понимает, что наша борьба небезосновательна“.
45-летний Сакис Дракопуло из Илии придерживается иного мнения. „Мы ничего не добились, oа после большой демонстрации в Афинах остановились. Надо было продолжать. В секторе сельского хозяйства мало молодых людей – никто не хочет заниматься сельским хозяйством, поскольку за счет него сложно выжить. Мне жаль, что я выбрал эту сферу. Мы все как в ловушке. Я не думаю, что что-то изменится к лучшему – осуществляют политику уничтожения малых и средних хозяйств, чтобы на рынках остались только крупные“, - сказал он.
С ним согласен и Лигдис: „Общая политика в сфере сельского хозяйства приводит к нашему обнищанию. Придуманная Брюсселем политика не помогает греческим фермерам, уже несколько десятилетий число сельских жителей в стране сокращается. Поэтому сначала вытеснили небольшие хозяйства, сейчас давят на средние. Мое поле бесперспективно ни для меня, ни для соседа. Земля обесценится, а крупные компании будут ее скупать и варить пиво. Мы против того, чтобы нас вытесняли с нашей земли“.
24 dапреля Европарламент принял предложение Комитета по сельскому хозяйству о трех важных изменениях общей политики в сфере сельского хозяйства. В решении сказано, что пересмотренными „условиями“ в сфере охраны природы можно будет руководствоваться в 2024 году при обращении за помощью, в случае экстремальных погодных условий будет больше исключений в сфере стандартов. Наконец, небольшие хозяйства не будут находиться под контролем и сталкиваться с санкциями за несоблюдение некоторых правил.
Министр по вопросам расширения села и пищевой промышленности Лефтерис Авгенакис назвал это „тройной победой“. Это победа европейских фермеров, поскольку была услышана их просьба снизить административное бремя. Это победа Греции, которая идет „впереди перемен“, и „победа самой Европы, поскольку это достижение показывает, что она - живой организм, который заботится о своих жителях и их проблемах, и исправляет допущенные ошибки“.
Правительство Греции с Авгенакисом во главе и министры еще 8 стран ЕС на заседании совета министров сельского хозяйства (EUMED-9), еще раз подчеркнули вопросы, на которые не ответила общая политика в сфере сельского хозяйства:
защита европейских фермеров от нечестной конкуренции третьих стран,
выделение 2% бюджета этой политики на решение проблем, связанных с глобальным потеплением, если страна этого хочет
возможность, в случае необходимости, перевести ресурсы из экологических программ (I опора) в сферу охраны окружающей среды (II опора) и обратно
снова ввести правило N+3, т.е. возможность усваивания средств политики через три года после принятия первичного обязательства.
Однако пока неясно, как эти предложения оценят другие 18 членов ЕС.
Последствия глобального потепления
Греческие фермеры также вынуждены бороться с последствиями глобального потепления, которые остро ощущаются на юге Европы. Агроном Дора Канеллопулу (41 год) представила пример оливкового масла:
В 2023 г. его производство в ЕС сократилось на 40% а в Греции – на 47%, прогноз на 2024 г. также неутешительный. Высокая температура сказывается на фруктах на разных этапах их роста. Кроме того, сокращается количество осадков, а это усугубляет проблему - в большинстве оливковых рощ нет системы полива.
Болгария призывает отсрочить требования
Болгарские фермеры подключились к протестам в Брюсселе и в странах ЕС 4 июня, в канун выборов в ЕП. Председатель Национального союза зерноводов Илья Проданов сказал, что к протестам присоединятся фермеры Испании, Италии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Венгрии, Польши, Румынии, Греции и Болгарии.
„За 5 лет европарламентарии не сумели обуздать кризис сельского хозяйства, прислушаться к фермерам. Поэтому в разных странах было столько протестов, фермеры борются против их изнуряющих требований ЕС“, – сказал Проданов.
Фермеры требуют отложить требования „зеленой сделки“ (особенно требование до 2030 г. на 50% уменьшить использование пестицидов). Их протесты принесли результат – в феврале председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала отозвать этот регламент. Второе требование – ясные правила торговли со странами, не входящими в ЕС.
Речь, видимо, идет об Украине, поскольку некоторые страны утверждают, что рынок до отказа забит украинским зерном. После протестов фермеров в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии в 2023 году на 4 месяца был введен временный запрет на импорт кукурузы, пшеницы, рапса и семян подсолнуха.
В конце марта Совет ЕС и ЕП достигли соглашения о возвращения пошлин на большое количество ввозимых из Украины продуктов (яиц, птицы, сахара, кукурузы, овса, манной крупы, меда). После протестов в Болгарии фермерам, которые выращивают фрукты и овощи, выплатили 86,9 млн. евро в качестве помощи.
Фермеры призывают также изменить договор ЕС о сроках восстановления природных зон или вообще отказаться от него. Сейчас требуется до 2030 г. восстановить как минимум 30% ареалов, до 2040 г. – 60%, до 2050 г. – 90%.
Поляки жалуются на низкие цены
После крупных протестов в Польше прошел месяц. Сначала фермеры блокировали местные дороги, затем магистрали, в коне пикетировали у зданий администраций, жгли шины, бросали в здания тухлые яйца.
Основная причина протестов – низкие цены на зерно, фрукты и овощи. Фермеры связывают это с импортом из Украины, который начался с 2022 г., после начала войны, когда ЕП и ЕК упразднили НДС и квоты – импорт пшеницы вырос на 17 000%, а кукурузы – на 30 000%. 10% украинского урожая оказались в Польше.
В марте 2024 г. фермеры подписали договоры с правительством о полном запрете на импорт сельхозпродукции из Украины, однако соглашения до сих пор не вступили в силу, поэтому фермеры 10 мая объявили масштабном протесте в Варшаве.
Испания обвиняет Марокко
В Восточной Европе некоторые фермеры обвиняют Украину, участники протестов в южной Европе, например, испанцы, обратили внимание на торговые договоры между ЕС и Марокко.
„Успешная модель сельского хозяйства в Марокко - это копия полузасушливой части южной Испании. Долина Сузы создана по модели Алмерии. Большая теплица в центре пустыни и недалеко от моря, в ней выращивают помидоры, сладкие перцы, фасоль и огурцы“, – сказал ученый и агроном Томас Гарсиа Азцарате.
„Очевидно, что марокканская продукция конкурирует с испанской экономикой, которая ориентирована на экспорт и торговлю, и наносит ей вред. Речь идет о нечестной конкуренции, но это надо доказать. Надо поинтересоваться, как конкурируют страны Европы в этом секторе, и помоделировать“, - сказал он.
Классический пример – помидоры. До сих пор основным экспортером помидоров в Европе была Испания, однако сейчас часть рынка захватил Марокко. Как ему это удалось? По словам Азцарате, помогли торговые соглашения, во-первых, воспользовались установленным в Европе сниженными тарифами.
„Правда, цены свое отжили, поэтому защитный механизм работает неточно“, – сказал он. „Чтобы обновить цены, нужно заключить новое соглашение во Всемирной торговой организации (ВТО), его единогласно должны одобрить все страны, а это невозможно“, – сказал Азцарате.
Чешские хозяйства контролируют агробароны
Чешское сельское хозяйство составляет небольшую часть промышленности (2% всех работников). Больше 80% сельского хозяйства в Чехии контролируют так называемые агробароны, которые заручились привилегированным положением после падения коммунизма и сохраняют его уже 35 лет.
Часть фермеров работает на агробаронов, арендуют землю и технику, покупают семена и удобрения у компаний агробаронов, потом продают зерно и кукурузу промышленности, которую также контролируют агробароны. Агробароны управляют крупными сельскохозяйственными организациями и учреждениями, например, Сельскохозяйственной палатой и Минсельхозом. Самый влиятельный и богатый агробарон Андрей Бабиш сейчас является лидером оппозиционной партии (ANO), а высшие руководители Минсельхоза продолжают защищать его финансовые интересы!
Поэтому в Чехии протесты фермеров расценивали как действия агробаронов. Малые фермеры были отстранены от протестов.
Самый яркий лидер радикальных фермеров и один из представителей малых представителей этой сферы - Зденек Яндейсек - призывает Чехию выйти из „зеленой сделки“.
Против него борются все влиятельные лоббисты, а политические партии, включая „зеленых“, критически оценивают его. Другая группа фермеров, созданная Палатой фермеров, представила правительству список требований из 4 пунктов – увеличить льготы по социальной защите и национальным субсидиям; уменьшить налог на землю сельскохозяйственного назначения или не облагать налогами европейские субсидии; уменьшить импорт из Украины и ускорить финансовые переводы.
Правительство ведет переговоры с палатой, однако отказывается встречаться с радикалами.
В Литве неспокойно
Глава Литовского союза фермеров Раймундас Юкнявичюс сказал, что фермерство уже невозможно сочетать с требованиями к этому сектору, не осталось возможности заработать. Все это привело к протестам.
„Почему не осталось возможности заработать? В каждой стране ЕС причины тому разные. Появились дополнительные требования к фермерам, которые зависят от „зеленого“ курса (Green deal). В Литве не было соглашения с фермерами. Даже Госконтроль сказал, что при формировании сельскохозяйственной политики, с представителями сферы не контактировали, несмотря на требования ЕС“, – сказал он.
Он рассказал, что, к пример, Польша, активно акцентировала проблемы импорта украинской продукции, а именно зерна, транзита. „В данном случае разница очевидна, в Литве на эту тему не было протестов, мы отмечали другой нюанс, если поддерживаем Украину, почему пропускаем транзит зерна из России“, – сказал Юкнявичюс.
По его словам, в печальном положении находятся литовские животноводы:
„Тенденция сокращения животноводческих хозяйств у нас продолжается давно. В утвержденном с 2023 г. стратегическом плане сельского хозяйства есть акцент, что животноводство у нас приоритетная отрасль, но этого на деле не видно“.
Собеседник выделил и вопрос многолетних лугов, который обсуждался во время протестов.
„Интересно получается, что многолетних лугов (для пастбищ) было больше, когда отрасль животноводства была больше, а имею в виду 2014 г., а сейчас требуют, чтобы их стало еще больше. Возникает вопрос - неужели будем держать луга не для коров, а для бабочек.
Мы на это согласны, если это позволит нам свести концы с концами. Но если появляются требования, их как-то должны компенсировать. Это не должны делать за счет фермеров“, – считает Юкнявичюс.
Он заметил, что часть европейских политиков вынашивают идею, неблагоприятную для литовских фермеров.
„Есть политики, которые высказываются за двухскоростную Европу, одни страны могут инвестировать больше, развиваться больше, и Европа не должна этому мешать, а тех, кто развивается медленнее оставить на второй скорости, в рамках своей страны. Эта позиция неприемлема для литовских фермеров, мы видим дискриминацию, ведь во время вступления в ЕС были определенные сроки уравнивания прямых выплат.
К сожалению, мы все еще не достигли этой цели, не получаем и 90% средних выплат. У нас меньшие прямые выплаты, а обязательства по „зеленому курсу“ не меньше“, – сожалел он.
„Поскольку фермеры не получили выплаты, себестоимость выросла, вот и сложилась ситуация подорожания продукции на прилавках, но фермеры, к сожалению, не смогли отвоевать справедливую цену у переработчиков. Я говорю о молочном кризисе. Переработчики молока и торговцы могут получить прибыль, а фермеры, к сожалению, нет. Мы видим, что сокращается число молочных хозяйств, фермы закрываются“, – сказал Юкнявичюс.
По его словам, фермеры не надеются на изменение ситуации.