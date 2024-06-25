Туманное будущее европейских фермеров: принесли ли пользу массовые протесты

Фермеры стали выходить на улицы в начале декабря 2023 года. Они утверждали, что никто не решает застаревшие проблемы, что новая политика в сфере сельского хозяйства ЕС ведет этот сектор в тупик.

Это первый раз за последние годы, когда акцию протеста фермеров благосклонно встретили горожане. Это подтвердил и опрос издания Copa Cogeca. В марте волна протестных акций спала, как после нее фермеры оценили результаты?

20 февраля охранникам президента Греции было сложно сохранять достойное выражение лица. 200 гудящих тракторов и тысячи фермеров – это была необычная картина. Не только туристы делали видео и прямые трансляции в социальных сетях, но и сами жители Афин делали селфи с фермерами.

Между тем ничего не делают для решения укоренившихся проблем – цены на средства для производства в сфере сельского хозяйства остаются высокими, а головоломку общей политики в сфере сельского хозяйства никто не решает.

По его оценке, фермеры получили мало помощи, например, небольшую субсидию за используемое в тракторах масло (этих денег достаточно лишь на один бак) или договоры о более низкой цене на электричество (цена и без того немного снизилась).

43-летний Сократ Алифтир , представитель федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисских земель Unitarija, выращивает хлопок, пшеницу и кукурузу. После окончания университета он выбрал путь фермера. „Первичный сектор сталкивается с проблемами, и это не проблема ликвидности, как утверждает правительство,это политическое решение“, – сказал он.

„Мы живем хуже, чем жили наши деды, мы сталкиваемся с сильным стрессом, финансовые расходы растут, а доходы снижаются. Кроме того, нет таких услуг здравоохранения, какие были прежде, и хороших условий для жизни наших детей“, – сказал он.

36-летний Христос Лигдис, председатель Ассоциации сельского хозяйства Аталанди и президент федерации ассоциаций сельского хозяйства Фтиотиды, выращивает скот. В семейном хозяйстве он работает с 7 лет.

„На выращивание 1 га хлопка в 2022 г. требовалось 250 евро, а 2023 г. – 280 евро. В 2022 г. хлопок продавали по 0,72 евро за кг, а в 2023 г. – по 0,52 евро за кг. Кроме того, сейчас идут новые переговоры об общей политике в сфере сельского хозяйства. Даже если субсидии останутся прежними, в Греции сложно осуществить новые правила.“

45-летний Сакис Дракопуло из Илии придерживается иного мнения. „Мы ничего не добились, oа после большой демонстрации в Афинах остановились. Надо было продолжать. В секторе сельского хозяйства мало молодых людей – никто не хочет заниматься сельским хозяйством, поскольку за счет него сложно выжить. Мне жаль, что я выбрал эту сферу. Мы все как в ловушке. Я не думаю, что что-то изменится к лучшему – осуществляют политику уничтожения малых и средних хозяйств, чтобы на рынках остались только крупные“, - сказал он.

Мы завязали контакты с другими рабочими – они поняли, что то, какие продукты мы производим и какой ценой, влияет на их жизнь. Когда мы ехали на акцию протеста в столицу, мы встречали людей, у которых на глазах выступали слезы, когда они видели тракторы. Чувствовалось, что общество нас понимает, понимает, что наша борьба небезосновательна“.

Правда, фермер настроен оптимистически. „Каждая наша борьба - это победа. Правительство под нашим напором отказалось от некоторых решений. С точки зрения организации мы тоже добились неплохих результатов. На улицы вышли новые люди, мы заложили базу для единого движения фермеров.

24 dапреля Европарламент принял предложение Комитета по сельскому хозяйству о трех важных изменениях общей политики в сфере сельского хозяйства. В решении сказано, что пересмотренными „условиями“ в сфере охраны природы можно будет руководствоваться в 2024 году при обращении за помощью, в случае экстремальных погодных условий будет больше исключений в сфере стандартов. Наконец, небольшие хозяйства не будут находиться под контролем и сталкиваться с санкциями за несоблюдение некоторых правил.

С ним согласен и Лигдис: „Общая политика в сфере сельского хозяйства приводит к нашему обнищанию. Придуманная Брюсселем политика не помогает греческим фермерам, уже несколько десятилетий число сельских жителей в стране сокращается. Поэтому сначала вытеснили небольшие хозяйства, сейчас давят на средние. Мое поле бесперспективно ни для меня, ни для соседа. Земля обесценится, а крупные компании будут ее скупать и варить пиво. Мы против того, чтобы нас вытесняли с нашей земли“.

Правительство Греции с Авгенакисом во главе и министры еще 8 стран ЕС на заседании совета министров сельского хозяйства (EUMED-9), еще раз подчеркнули вопросы, на которые не ответила общая политика в сфере сельского хозяйства:

Министр по вопросам расширения села и пищевой промышленности Лефтерис Авгенакис назвал это „тройной победой“. Это победа европейских фермеров, поскольку была услышана их просьба снизить административное бремя. Это победа Греции, которая идет „впереди перемен“, и „победа самой Европы, поскольку это достижение показывает, что она - живой организм, который заботится о своих жителях и их проблемах, и исправляет допущенные ошибки“.

В 2023 г. его производство в ЕС сократилось на 40% а в Греции – на 47%, прогноз на 2024 г. также неутешительный. Высокая температура сказывается на фруктах на разных этапах их роста. Кроме того, сокращается количество осадков, а это усугубляет проблему - в большинстве оливковых рощ нет системы полива.

Греческие фермеры также вынуждены бороться с последствиями глобального потепления, которые остро ощущаются на юге Европы. Агроном Дора Канеллопулу (41 год) представила пример оливкового масла:

Однако пока неясно, как эти предложения оценят другие 18 членов ЕС.

снова ввести правило N+3, т.е. возможность усваивания средств политики через три года после принятия первичного обязательства.

выделение 2% бюджета этой политики на решение проблем, связанных с глобальным потеплением, если страна этого хочет

Фермеры требуют отложить требования „зеленой сделки“ (особенно требование до 2030 г. на 50% уменьшить использование пестицидов). Их протесты принесли результат – в феврале председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала отозвать этот регламент. Второе требование – ясные правила торговли со странами, не входящими в ЕС.

„За 5 лет европарламентарии не сумели обуздать кризис сельского хозяйства, прислушаться к фермерам. Поэтому в разных странах было столько протестов, фермеры борются против их изнуряющих требований ЕС“, – сказал Проданов.

Болгарские фермеры подключились к протестам в Брюсселе и в странах ЕС 4 июня, в канун выборов в ЕП. Председатель Национального союза зерноводов Илья Проданов сказал, что к протестам присоединятся фермеры Испании, Италии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Венгрии, Польши, Румынии, Греции и Болгарии.

Фермеры призывают также изменить договор ЕС о сроках восстановления природных зон или вообще отказаться от него. Сейчас требуется до 2030 г. восстановить как минимум 30% ареалов, до 2040 г. – 60%, до 2050 г. – 90%.

В конце марта Совет ЕС и ЕП достигли соглашения о возвращения пошлин на большое количество ввозимых из Украины продуктов (яиц, птицы, сахара, кукурузы, овса, манной крупы, меда). После протестов в Болгарии фермерам, которые выращивают фрукты и овощи, выплатили 86,9 млн. евро в качестве помощи.

Речь, видимо, идет об Украине, поскольку некоторые страны утверждают, что рынок до отказа забит украинским зерном. После протестов фермеров в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии в 2023 году на 4 месяца был введен временный запрет на импорт кукурузы, пшеницы, рапса и семян подсолнуха.

В марте 2024 г. фермеры подписали договоры с правительством о полном запрете на импорт сельхозпродукции из Украины, однако соглашения до сих пор не вступили в силу, поэтому фермеры 10 мая объявили масштабном протесте в Варшаве.

Основная причина протестов – низкие цены на зерно, фрукты и овощи. Фермеры связывают это с импортом из Украины, который начался с 2022 г., после начала войны, когда ЕП и ЕК упразднили НДС и квоты – импорт пшеницы вырос на 17 000%, а кукурузы – на 30 000%. 10% украинского урожая оказались в Польше.

После крупных протестов в Польше прошел месяц. Сначала фермеры блокировали местные дороги, затем магистрали, в коне пикетировали у зданий администраций, жгли шины, бросали в здания тухлые яйца.

„Очевидно, что марокканская продукция конкурирует с испанской экономикой, которая ориентирована на экспорт и торговлю, и наносит ей вред. Речь идет о нечестной конкуренции, но это надо доказать. Надо поинтересоваться, как конкурируют страны Европы в этом секторе, и помоделировать“, - сказал он.

„Успешная модель сельского хозяйства в Марокко - это копия полузасушливой части южной Испании. Долина Сузы создана по модели Алмерии. Большая теплица в центре пустыни и недалеко от моря, в ней выращивают помидоры, сладкие перцы, фасоль и огурцы“, – сказал ученый и агроном Томас Гарсиа Азцарате.

В Восточной Европе некоторые фермеры обвиняют Украину, участники протестов в южной Европе, например, испанцы, обратили внимание на торговые договоры между ЕС и Марокко.

Чешское сельское хозяйство составляет небольшую часть промышленности (2% всех работников). Больше 80% сельского хозяйства в Чехии контролируют так называемые агробароны, которые заручились привилегированным положением после падения коммунизма и сохраняют его уже 35 лет.

„Правда, цены свое отжили, поэтому защитный механизм работает неточно“, – сказал он. „Чтобы обновить цены, нужно заключить новое соглашение во Всемирной торговой организации (ВТО), его единогласно должны одобрить все страны, а это невозможно“, – сказал Азцарате.

Классический пример – помидоры. До сих пор основным экспортером помидоров в Европе была Испания, однако сейчас часть рынка захватил Марокко. Как ему это удалось? По словам Азцарате, помогли торговые соглашения, во-первых, воспользовались установленным в Европе сниженными тарифами.

Самый яркий лидер радикальных фермеров и один из представителей малых представителей этой сферы - Зденек Яндейсек - призывает Чехию выйти из „зеленой сделки“.

Часть фермеров работает на агробаронов, арендуют землю и технику, покупают семена и удобрения у компаний агробаронов, потом продают зерно и кукурузу промышленности, которую также контролируют агробароны. Агробароны управляют крупными сельскохозяйственными организациями и учреждениями, например, Сельскохозяйственной палатой и Минсельхозом. Самый влиятельный и богатый агробарон Андрей Бабиш сейчас является лидером оппозиционной партии (ANO), а высшие руководители Минсельхоза продолжают защищать его финансовые интересы!

Глава Литовского союза фермеров Раймундас Юкнявичюс сказал, что фермерство уже невозможно сочетать с требованиями к этому сектору, не осталось возможности заработать. Все это привело к протестам.

Против него борются все влиятельные лоббисты, а политические партии, включая „зеленых“, критически оценивают его. Другая группа фермеров, созданная Палатой фермеров, представила правительству список требований из 4 пунктов – увеличить льготы по социальной защите и национальным субсидиям; уменьшить налог на землю сельскохозяйственного назначения или не облагать налогами европейские субсидии; уменьшить импорт из Украины и ускорить финансовые переводы.

Он рассказал, что, к пример, Польша, активно акцентировала проблемы импорта украинской продукции, а именно зерна, транзита. „В данном случае разница очевидна, в Литве на эту тему не было протестов, мы отмечали другой нюанс, если поддерживаем Украину, почему пропускаем транзит зерна из России“, – сказал Юкнявичюс.

„Почему не осталось возможности заработать? В каждой стране ЕС причины тому разные. Появились дополнительные требования к фермерам, которые зависят от „зеленого“ курса (Green deal). В Литве не было соглашения с фермерами. Даже Госконтроль сказал, что при формировании сельскохозяйственной политики, с представителями сферы не контактировали, несмотря на требования ЕС“, – сказал он.

Мы на это согласны, если это позволит нам свести концы с концами. Но если появляются требования, их как-то должны компенсировать. Это не должны делать за счет фермеров“, – считает Юкнявичюс.

„Интересно получается, что многолетних лугов (для пастбищ) было больше, когда отрасль животноводства была больше, а имею в виду 2014 г., а сейчас требуют, чтобы их стало еще больше. Возникает вопрос - неужели будем держать луга не для коров, а для бабочек.

„Тенденция сокращения животноводческих хозяйств у нас продолжается давно. В утвержденном с 2023 г. стратегическом плане сельского хозяйства есть акцент, что животноводство у нас приоритетная отрасль, но этого на деле не видно“.

Он заметил, что часть европейских политиков вынашивают идею, неблагоприятную для литовских фермеров.

„Есть политики, которые высказываются за двухскоростную Европу, одни страны могут инвестировать больше, развиваться больше, и Европа не должна этому мешать, а тех, кто развивается медленнее оставить на второй скорости, в рамках своей страны. Эта позиция неприемлема для литовских фермеров, мы видим дискриминацию, ведь во время вступления в ЕС были определенные сроки уравнивания прямых выплат.

К сожалению, мы все еще не достигли этой цели, не получаем и 90% средних выплат. У нас меньшие прямые выплаты, а обязательства по „зеленому курсу“ не меньше“, – сожалел он.