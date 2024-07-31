Трое суток без электричества, еды и воды: ESO рассказала, какие компенсации полагаются

Ауримас обратился в ESO в воскресенье днем, он сообщил, что упало дерево и оборвало провода. Семья сама не может убрать дерево, поскольку рядом лежат оборванные провода.

В понедельник утром мужчина получил эл. письмо, в котором сказано, что поломка устранена, однако он пошел посмотреть и увидел, что дерево на месте, равно как и оборванные провода.

„Я позвонил в ESO, заново зарегистрировали проблему. Мы пытались вызвать пожарных-спасателей, чтобы хотя бы в магазин выехать, но и они не могли помочь, поскольку без работников ESO они не могут убрать провода.