Три балтийских театра подписали меморандум о сотрудничестве

По словам генерального директора ЛНОБТ Лаймы Вилимене, документ, подписанный председателем правления Латвийской национальной оперы и балета Сандисом Волдинисом и генеральным директором Эстонской национальной оперы Отто Маатеном, подчеркивает готовность этих театров к совместной значимой работе.
„Это может быть организация совместных концертов, гастрольный обмен и другие интересные проекты, которые приобретают все более четкие очертания на встречах руководителей театров“, – говорится в сообщении ЛНОБТ.
„Партнерство национальных театров оперы и балета Литвы, Латвии и Эстонии символизирует общее стремление к укреплению культурных связей, поощрению художественного разнообразия и обогащению культурного сотрудничество между нашими странами. Это открывает двери для более тесного партнерства деятелей искусства, реализации совместных проектов и обмена опытом“, – цитируется в сообщении гендиректор ЛНОБТ.
По ее словам, сотрудничество подразумевает обмен солистами, дирижерами, музыкантами и другими ресурсами.