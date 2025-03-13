Три балтийских театра подписали меморандум о сотрудничестве

По словам генерального директора ЛНОБТ Лаймы Вилимене, документ, подписанный председателем правления Латвийской национальной оперы и балета Сандисом Волдинисом и генеральным директором Эстонской национальной оперы Отто Маатеном, подчеркивает готовность этих театров к совместной значимой работе.

„Это может быть организация совместных концертов, гастрольный обмен и другие интересные проекты, которые приобретают все более четкие очертания на встречах руководителей театров“, – говорится в сообщении ЛНОБТ.