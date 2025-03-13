2025.03.13 07:09

Три балтийских театра подписали меморандум о сотрудничестве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
LNOBT jubiliejinis renginys „Iš Basanavičiaus senojo – į Vienuolio naująjį“. LNOBT rūmams 50 metų.
LNOBT jubiliejinis renginys „Iš Basanavičiaus senojo – į Vienuolio naująjį“. LNOBT rūmams 50 metų.
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В среду театры трех стран Балтии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ).

По словам генерального директора ЛНОБТ Лаймы Вилимене, документ, подписанный председателем правления Латвийской национальной оперы и балета Сандисом Волдинисом и генеральным директором Эстонской национальной оперы Отто Маатеном, подчеркивает готовность этих театров к совместной значимой работе.

„Это может быть организация совместных концертов, гастрольный обмен и другие интересные проекты, которые приобретают все более четкие очертания на встречах руководителей театров“, – говорится в сообщении ЛНОБТ.

„Партнерство национальных театров оперы и балета Литвы, Латвии и Эстонии символизирует общее стремление к укреплению культурных связей, поощрению художественного разнообразия и обогащению культурного сотрудничество между нашими странами. Это открывает двери для более тесного партнерства деятелей искусства, реализации совместных проектов и обмена опытом“, – цитируется в сообщении гендиректор ЛНОБТ.

По ее словам, сотрудничество подразумевает обмен солистами, дирижерами, музыкантами и другими ресурсами.

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