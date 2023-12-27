Тревожный рекорд: 2023 год стал самым теплым с начала наблюдений

Прошлый, 2022 год, также был рекордным. В 2022 году в Германии уже было необычно тепло. Среднегодовая температура составила 10,5 градуса, что соответствует рекордному значению, установленному в 2018 году.
Официальная статистика за 2023 год будет опубликована DWD в пятницу. Рекордные данные будут представлены вместе с другими статистическими данными, такими как количество осадков и продолжительность ясных дней.
В глобальном масштабе 2023 год также стал самым жарким с начала наблюдений, согласно данным службы ЕС по изменению климата Copernicus. Вероятность того, что декабрь изменит что-то еще, практически отсутствует, заявили представители Copernicus.
По данным службы, средняя годовая температура в этом году была на 1,46 градуса выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов. На данный момент 2023 год оказался на 0,13 градуса теплее, чем первые 11 месяцев рекордного 2016 года.
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