Третий рейс Spartan из Израиля в Литву планируется на вечер пятницы

Это подтвердил главный советник Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Дарюс Бута.

Пока не сообщается, сколько граждан зарегистрировалось на этот рейс.

Это будет уже третий вылет Spartan из Тель-Авива в Анталью. 29 человек были вывезены из Израиля первым рейсом в среду. В четверг вечером самолетом были эвакуированы 42 пассажира.

Утром 7 октября палестинская исламистская группировка "Хамас" начала атаку на Израиль. Террористы выпустили тысячи ракет по израильским городам и вторглись в страну. Израиль официально объявил военное положение.

Литовские учреждения взялись за решения, как вернуть граждан страны, находящихся в зоне боевых действий. Днем в среду в Вильнюсском аэропорту приземлился самолет из Тель-Авива, который доставил 141 гражданина Литвы.

По данным Национального центра кризисного управления, самолет "Spartan" будет находиться в регионе в режиме ожидания и будет базироваться в турецкой Анталье до 15 октября.