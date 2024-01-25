Третий день протестов фермеров в Вильнюсе: их требования будут рассмотрены в Сейме

По мере продолжения пикета, делегация его организатора, Сельскохозяйственного совета Литвы (СХСЛ) встретится со спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен в Сейме, а Комитет Сейма по вопросам села (КВС) собирается на внеочередное заседание.

На нем КВС намерен выслушать 6 требований фермеров и представить свою позицию по ним, а также заслушать информацию о встрече министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса с еврокомиссаром Янушем Войцеховским, ответственным за сельское хозяйство и развитие сельских районов.

Протестующие фермеры требуют отмены обязательства по восстановлению многолетних лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизтоплива, отмены повышенного с этого года акцизного налога на сжиженный нефтяной газ (СНГ), решения по так называемому молочному кризису, отказу от расширения охраняемых территорий и остановке транзита российского зерна.