Трехсторонний совет рассмотрит предложение об исключении Первомая из списка праздников

Об этом сообщает Юридический департамент канцелярии Сейма, который дал оценку поправкам в Трудовой кодекс.
„Учитывая, что такое регулирование может потенциально затронуть права и обязанности как работников, так и работодателей, а также учитывая, что в соответствии с Трудовым кодексом Трехсторонний совет рассматривает вопросы и представляет заключения и предложения в области трудовой, социальной и экономической политики (…) необходимо получить мнение Трехстороннего совета по предлагаемому правовому регулированию“, - указывают юристы Сейма.
По их мнению, Трехсторонний совет также должен рассмотреть этот вопрос в соответствии с положениями Конвенции Международной организации труда.
После того как спикер Сейма Саулюс Сквернялис предложил включить в список государственных праздников День защитников свободы, члены парламентской фракции Движения либералов Симонас Гентвилас, Симонас Кайрис и Виктория Чмилите-Нильсен зарегистрировали поправки в Трудовой кодекс и Закон о памятных днях, согласно которым, если они будут приняты, 1 мая останется памятным, но станет рабочим днем. Эту инициативу планируется представить во время весенней сессии Сейма.
Также весной продолжится рассмотрение предложения спикера Сейма Саулюса Сквернялиса о включении 13 января – Дня защитников свободы – в перечень праздничных дней, которое уже получило одобрение на стадии внесения. После представления инициативы руководителя парламента об объявлении этого дня нерабочим ее поддержали 43 депутата Сейма, против выступили 3, воздержались 27 парламентариев.
По данным Юридического департамента Сейма, эти две инициативы относительно государственных праздников можно объединить в совместный проект, поскольку Устав Сейма предусматривает такую возможность.
Напомним, что представители бизнес-сообщества критически относятся к узаконению дополнительного государственного праздника, поскольку каждый выходной день может обернуться потерей для экономики страны десятков миллионов евро.
В свою очередь политики указывают на различные праздники, от которых, по их мнению, можно было бы отказаться, объявив День защитников свободы государственным праздником. Обсуждается не только Международный день труда, но и Йонинес (Иван Купала), Жолинес (Праздник Успения Пресвятой Девы Марии) и День поминовение усопших.
Однако входящие в правящую коалицию социал-демократы решительно защищают Международный день труда, заявляя, что не намерены отказываться от этого праздника.