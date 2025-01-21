Трехсторонний совет рассмотрит предложение об исключении Первомая из списка праздников

Об этом сообщает Юридический департамент канцелярии Сейма, который дал оценку поправкам в Трудовой кодекс.

„Учитывая, что такое регулирование может потенциально затронуть права и обязанности как работников, так и работодателей, а также учитывая, что в соответствии с Трудовым кодексом Трехсторонний совет рассматривает вопросы и представляет заключения и предложения в области трудовой, социальной и экономической политики (…) необходимо получить мнение Трехстороннего совета по предлагаемому правовому регулированию“, - указывают юристы Сейма.

По их мнению, Трехсторонний совет также должен рассмотреть этот вопрос в соответствии с положениями Конвенции Международной организации труда.