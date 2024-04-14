Транспортировка пациентов в медучреждения будет осуществляться за государственный счет до июля

В пилотном проекте по перевозке пациентов, который осуществляется в несколько этапов, участвуют 20 муниципалитетов:

Министр здравоохранения Арунас Дулкис отметил, что результаты работы шаттла показали, что услуга необходима и что население готово ею пользоваться.

В рамках пилотного проекта муниципалитеты должны были финансировать часть поездок с 1 марта. По мере появления финансовых возможностей и оценки потребностей населения транспортировка пациентов будет осуществляться за государственный счет до окончания пилотного проекта. За семь месяцев пилотного проекта услугами шаттла воспользовались почти 10 000 человек, в основном для прохождения гемодиализа.



В настоящее время Министерство здравоохранения совместно с муниципалитетами оценивает результаты первого этапа проекта с целью планирования общенационального внедрения транспортных услуг с 1 июля этого года.



Кто может воспользоваться услугами подвоза?

Услуга предназначена для людей с нетрудоспособностью, инвалидностью или особыми потребностями в размере 55% или менее, а также для людей, которые имеют право на надбавку за возмещаемые лекарства из-за недостаточного дохода.

Она также предоставляется лицам в возрасте 75 лет и старше, которые имеют право на надбавку за компенсируемые лекарства на основании недостаточного дохода и нуждаются в транспортной услуге по состоянию здоровья.