Трансляция из Аникщяй: Рождественское богослужение и концерт

Проведут мессу украинский капеллан-беженец о. Сергий Сиренко и о. Виталиюс Моцкус.
Служба и концерт будет транслироваться на Delfi и на платформе YouTube.
Анікщяй традиційно стає точкою тяжіння для українських вірян під час православних християнських свят. 26 грудня о 10:00 у приміщенні музею А. Баранаускаса та А. Вієнуоліса відбудеться святкування Божественна Літургія Різдва Христового та святковий концерт українською мовою. Богослужіння очолить український капелан Православної Церкви України у Варшаві.
Співслужитиме о. Віталій Мокус канцлер Вселенського Патріархату Ехзархату в Литві .
Богослужіння та концерт транслюватиметься на каналі DELFI.LT на YouTube .