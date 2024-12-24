2024.12.24 11:11

Трансляция из Аникщяй: Рождественское богослужение и концерт

 
месса на украинском языке
ru.DELFI.lt

Аникщяй уже традиционно становится точкой притяжения украинских верующих во время православных праздников. 26 декабря в 10:00 в музее А. Баранаускаса и А. Виенуолиса пройдет св. Рождественская Божественная литургия на украинском языке.

Проведут мессу украинский капеллан-беженец о. Сергий Сиренко и о. Виталиюс Моцкус.

Служба и концерт будет транслироваться на Delfi и на платформе YouTube.

Анікщяй традиційно стає точкою тяжіння для українських вірян під час православних християнських свят. 26 грудня о 10:00 у приміщенні музею А. Баранаускаса та А. Вієнуоліса відбудеться святкування Божественна Літургія Різдва Христового та святковий концерт українською мовою. Богослужіння очолить український капелан Православної Церкви України у Варшаві.

Співслужитиме о. Віталій Мокус канцлер Вселенського Патріархату Ехзархату в Литві .

Богослужіння та концерт транслюватиметься на каналі DELFI.LT на YouTube .

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