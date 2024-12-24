Трансляция из Аникщяй: Рождественское богослужение и концерт

Анікщяй традиційно стає точкою тяжіння для українських вірян під час православних християнських свят. 26 грудня о 10:00 у приміщенні музею А. Баранаускаса та А. Вієнуоліса відбудеться святкування Божественна Літургія Різдва Христового та святковий концерт українською мовою. Богослужіння очолить український капелан Православної Церкви України у Варшаві.