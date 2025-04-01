Трамп информирован о гибели солдат США в Пабраде: представил свою версию случившегося

На вопрос, есть ли у него свежая информация о пропавших в Литве американских военнослужащих, президент США ответил: „Да, есть“. „Троих из них уже нет среди нас, четвертого, вероятно, тоже, но это пока не подтверждено. Это был очень тяжелый автомобиль, очень тяжелый, и, похоже, что берег этого озера обвалился. Была ночь, было очень холодно, много льда. Должно быть, они скользнули, потому что это очень большая и тяжелая техника. Скорее всего, так и случилось, они соскользнули. Троих больше нет с нами, а один пропал“, - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.