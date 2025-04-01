Трамп информирован о гибели солдат США в Пабраде: представил свою версию случившегося

На вопрос, есть ли у него свежая информация о пропавших в Литве американских военнослужащих, президент США ответил: „Да, есть“. „Троих из них уже нет среди нас, четвертого, вероятно, тоже, но это пока не подтверждено. Это был очень тяжелый автомобиль, очень тяжелый, и, похоже, что берег этого озера обвалился. Была ночь, было очень холодно, много льда. Должно быть, они скользнули, потому что это очень большая и тяжелая техника. Скорее всего, так и случилось, они соскользнули. Троих больше нет с нами, а один пропал“, - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.
Delfi уточняет, что хотя ночью в Литве бывает минусовая температура, но льда нет даже в лесах.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X поблагодарил Литву за усилия по поиску американских военнослужащих.
„Мы скорбим о потере американских военнослужащих в Литве. Мы с Джанетт (супруга) выражаем искренние соболезнования семьям и близким этих самоотверженных солдат, которые внесли вклад в нашу национальную и международную безопасность. Соединенные Штаты чрезвычайно благодарны за поддержку нашим литовским союзникам, которые неустанно ищут и не жалеют средств, чтобы помочь найти наших военнослужащих“, - написал Рубио.
В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на Полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.
В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.