Тракторы уже в Вильнюсе, в колонне и машины для перевозки навоза

По данным Вильнюсской полиции, полицейские будут сопровождать технику с трех мест - одних встретит на Друскининкайской дороге А4, других на дороге Судерве-Авиженяй около деревни Пикутишкес, а третьих - на Старой укмергской дороге, около ул. Кално.

"Весь день мы будем въезжать в Вильнюс с разных сторон. Движение будет регулировать полиция. Как она решит, так все и будет. Колонны могут быть длиной 4-6 км. Сколько будет на деле - увидим. Сначала были планы собраться в 4 местах, но сколько мест сбора будет, увидим. Сначала тракторы будут на проспекте Гедиминаса. Техника с прицепами - на ул. А.Готауто", – сказал Пуйдокас, заметив, что только из Кельме приедут 30 фермеров.