Тракайский предприниматель столкнулся с настоящим кошмаром: угрозы на меня не подействовали, и вот результат

Вскоре на озере он заметил сожженные остатки судов. "Это был кошмар, – признал собеседник. – Трагедия, я очень плохо себя чувствую. Трудно с этим смириться. Ужасно. Я не думал, что подобное возможно, это как 90-ые. Все и говорят: назад в 90-ые. Я не думал, что у меня есть такие враги, а тут, на тебе - расправа, – сказал Миндаугас. – Я считаю, что это дело рук конкурентов, которым кажется, что я ущемляю их, лишаю источника проживания".