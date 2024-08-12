Трагически погиб член Пагегяйского муниципалитета Альгис Грублис

Председатель Партии труда и однопартийцы выражают глубокие соболезнования семье и близким Грублиса.

Проститься с покойным можно 13 августа в похоронном бюро пагегяйского прихода Св. Креста, ул. Видуно, 6. Заупокойная служба состоится в 11 ч. в пагегяйском храме Св. Креста.

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Напомним, что 9 августа, в 17.30 ч. в Кедайняйском районе, на 28-км дороги Аристава-Кедайняй-Цинкишкис автомобиль BMW 530D, которым управляла женщина (1991 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Scania G420 с полуприцепом (водитель 1962 г.р.).