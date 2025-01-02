2025.01.02 11:23

Традиция продолжается: члены мусульманской общины убирали мусор на Кафедральной площади после встречи Нового года

 
ru.DELFI.lt
Savanoriai // Asociacijos „Ahmadija Lietuva“ nuotr.
Savanoriai // Asociacijos „Ahmadija Lietuva“ nuotr.

Действующая в Литве ассоциация Ahmadija, мусульманская община, уже восьмой год подряд провела добровольную акцию уборки столичной Кафедральной площади после встречи Нового года, пишет портал madeinvlnius.lt.

„В акции участвовали больше 30 волонтеров. Искренне благодарим всех ее участников. Желаем всем Хорошего Года“, – пишут члены ассоциации Ahmadija.

Волонтеры принялись за уборку после того как люди окончили празднование Нового года. Они собирали мусор и складывали его в мешки. Цель проекта – поощрение волонтерства, предоставление людям возможности проявить , встретить Новый год в чистоте, популяризация благосостояния общества и порядка. Проект направлен на достижение мира, социальной гармонии, укрепление взаимоуважения, принятия разных индивидов. Город, страна - это дом, а в доме должны убирать все.

Первую такую акцию Ahmadija провела 1 января 2017 года, тогда в ней участвовали 7 волонтеров.

Savanoriai // Asociacijos „Ahmadija Lietuva“ nuotr.

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