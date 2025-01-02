Традиция продолжается: члены мусульманской общины убирали мусор на Кафедральной площади после встречи Нового года

Волонтеры принялись за уборку после того как люди окончили празднование Нового года. Они собирали мусор и складывали его в мешки. Цель проекта – поощрение волонтерства, предоставление людям возможности проявить , встретить Новый год в чистоте, популяризация благосостояния общества и порядка. Проект направлен на достижение мира, социальной гармонии, укрепление взаимоуважения, принятия разных индивидов. Город, страна - это дом, а в доме должны убирать все.