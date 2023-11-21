Традиции меняются: два новых детских памятных дня

День защиты детей будет отмечаться в третью пятницу мая, а Всемирный день защиты прав ребенка — 20 ноября.

Предлагая отказаться от празднования Международного дня защиты детей, евродепутат Асанавичюте напомнила, что после Международной женской конференции, состоявшейся в Москве в 1949 году, Международный день защиты детей впервые был отмечен в Советском Союзе 1 июня 1950 года.

Сегодня этот день отмечается во многих странах Восточной и Центральной Европы (Беларусь, Болгария, Эстония, Латвия, Польша, Россия), а также в коммунистических странах (Китай, Северная Корея, Вьетнам).

Во многих западных странах (Ирландия, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Кипр, Нидерланды, Франция) и скандинавских (Дания, Финляндия, Швеция) Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября — в день принятия Декларации ООН о правах ребенка в 1959 году и в день принятия Конвенции ООН о правах ребенка в 1989 году.