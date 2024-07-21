2024.07.21 07:00

Тот же товар, а цена в 3 раза выше: будьте внимательны

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Kuprinės kaina
Kuprinės kaina
ФОТО: Ekrano nuotr.

Портал Pricer.lt на своей странице в Facebook поделился скачком цен на платформе Pigu.lt. Один читатель сказал, что несколько недель назад рюкзак стоил со скидкой 59 евро, а сейчас почти 175 евро. Представители платформы Pigu.lt пояснили, откуда такая разница и сделали предупреждение торговцам.

По данным Pricer.lt, стоит обратить внимание на цены на школьные товары, поскольку именно сейчас, когда до сентября осталось 1,5 месяца, некоторые торговцы повышают цены, а потом „делают скидки“.

Представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускасл сказал, что причин такой ситуации может быть несколько.

Одна – на Pigu.lt есть и другие торговцы, которые устанавливают какие хотят цены. Чепкаускас сказал, что покупатель прислал неполную информацию, поэтому непонятно, продает этот рюкзак тот же или разные продавцы.

„Второй момент, до сентября осталось 1,5 месяца, поэтому часто практикуется такое - повышают цены, а потом их „снижают“.

Именно сейчас стоит начать следить за ценами, поскольку в Польше, например, уже начались распродажи школьных товаров“, – сказал Delfi Чепкаускас.

Mokyklinės prekės

Представитель Pigu.lt Нериюс Микалаюнас сказал, что на фото - предложения разных торговцев. По его словам, один продавал рюкзаки по рыночной цене, а другой установил более высокую цену.

„На нашей платформе сейчас продают 9000 разных рюкзаков – разные цены, разные модели. Это лишь один из немногих рюкзаков. Но мы должны признать, что цена очень высокая, мы попросим торговца придерживаться правил Marketplace и устанавливать рыночные цены или же уберем рюкзак из ассортимента“, – заметил он.

Микалаюнас указал, что уже связался с торговцем и напомнил ему о правилах.

Государственная служба по защите прав потребителей в свою очередь обратила внимание на то, что представители бизнеса могут устанавливать свои цены, их не ограничивают и не регулируют. Однако если объявлены акции, они не должны вводить людей в заблуждение.

„Кроме того, предприниматели должны соблюдать правила установки цен – в любом сообщении должна быть указана прежняя цена – самая низкая за последние 30 дней до снижения“, – сказано в комментарии службы.

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