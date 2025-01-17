Торговец мухоморами: это абсурд, люди как покупали, так и будут покупать

С начала 2025 года содержащиеся в мухоморах токсические вещества в Литве включены в список наркотических и психотропных веществ. За их распространение грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Часть общества называют это решение абсурдом и говорят, что ведомства в Литве не видят серьезных проблем. Такое решение принято, поскольку в последнее время в социальных сетях много говорят о мнимой пользе мухоморов.