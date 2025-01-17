Торговец мухоморами: это абсурд, люди как покупали, так и будут покупать

Кое-кто на этом даже зарабатывал, сушил мухоморы и продавал их, однако сейчас их бизнес стал нелегальным, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Правда, в данном случае сразу наказывать не будут, сначала сделают предупреждение.
Миндаугас Жилёнис узнал о запрете, когда на сайте объявлений заблокировали все его объявления.
Он стал выяснять, в чем дело и нашел приказ, подписанный министром Марией Якубаускене, которым в список запрещенных веществ включили иботеновую кислоту и мусцимол, содержащиеся в мухоморах.
Delfi обратился в Минздрав, но ответ не получил: вопросы переадресовали Департаменту по контролю над наркотиками, алкоголем и табаком, который был инициатором изменений.
Департамент указал, что такой порядок инициировали, поскольку в последнее время распространилось употребление мухоморов в разных целях, были случаи отравления ими.
„Решение было принято после оценки ситуации и обращения токсикологов, которые сообщили, что люди безответственно употребляют эти грибы, травятся ими, используют для одурманивания, пропагандируют их использование и рекламируют их“, – сказала представитель Департамента по контролю над наркотиками, алкоголем и табачными изделиями Раса Повиланскене.
Отмечается также, что были случаи нелегального ввоза мухоморов в Литву.
Врачи-токсикологи не первый год бьют в набат, им приходится лечить людей с симптомами отравления.
„В этом году „на волне всякие форумы и группы „грибников“, в которых дают информацию далекую от истины. Она не только вводит в заблуждение, но и приводит к серьезным заболеваниям, грозит смертью“, – писала несколько лет назад врач-токсиколог Республиканской вильнюсской университетской больницы Габия Лаубнер-Сакалаускене.
Сейчас она сказала, что заявления о пользе мухоморов - неправда.
„Мусцимол - галлюциноген, а иботеновая кислота превращается в мусцимол. Эти два вещества по-разному влияют на мозг: от сильного стимулирования до подавления“, – сказала врач-токсиколог Республиканской вильнюсской университетской больницы Габия Лаубнер-Сакалаускене.
Однако Жилёнис рассказывал о пользе мухоморов. Delfi не может цитировать его слова, это запрещено законом, кроме того, врачи и специалисты департамента отмечают, что его заявления не подтверждены исследованиями.
„Если бы мухоморы не приносили пользы, их бы не покупали, – сказал Жилёнис и прибавил. – Поймите, все просто, есть лоббисты в сфере фармации, они пропихнули этот закон“.
„Красный мухомор - не наркотик“, – сказла он.
„Сейчас будут наказывать людей, которые собирают и хранят растущие в лесу грибы. Как ты запретишь им расти? Как будут наказывать людей? Объясните мне?“ – вопрошал Жилёнис.
Он продавал в интернете мухоморы по 63 евро за 100 г.
„Покупали и будут покупать. Люди найдут и купят. Запретите во всем мире, тогда не будут покупать. Как можно запретить гриб, растущий в природе“, – сказал он.
„Абсурд. Должен быть здравый смысл. Я свободный человек, у меня есть право выбора. JЕсли меня поймают, накажут, посмотрим“, – прибавил он.