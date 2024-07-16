Торговцы в ужасе: в магазинах воруют и интеллигенты, и детсадовцы

По данным Ассоциации торговых компаний, количество краж из магазинов за два года удвоилось, а наносимый ворами ущерб включают в цену на товары.

„За повторные нарушения, т.е. кражи из магазинов, этих людей какое-то время можно было бы не пускать в магазины. Наверное, неважно, как долго их не пускали бы, важнее сам факт, что их можно не впускать“, – сказала глава ассоциации Рута Вайнене.

Такие же санкции хотели бы применять не только магазины, но и заправки. Минюст намерен в ближайшее время представить свою оценку этой заявки.