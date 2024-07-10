Торговцы предлагают новый запрет: не впускать воров в магазины

„Мы хотим сделать еще один шаг в деле превенции, чтобы людей, которых больше одного раза наказывали в административном порядке за кражи из магазинов, месяц или год (...) не впускали в магазины“, – в среду об этом сказала LRT директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене.
По словам Вайнене, торговцы открыты для дискуссии о конкретных деталях запрета. Ни размер санкций, ни исключения, ни сроки действия запрета пока не обсуждались.
„На практике таких наказаний немного, например, в Литве есть похожие аналоги запрета на посещение мероприятий, (...) нечто похожее мы видим и здесь. Может, это не традиционная санкция, но она действует превентивно, чтобы человек, повторно совершивший такое нарушение, получил более жесткое наказание. Тогда у полиции уменьшится работы“, – считает Вайнене.
Вице-президент Литовского альянса потребителей Ритис Йокубаускас сказал, что не видит в этом предложении никаких нарушений прав потребителей, однако выдвинул вопросы, которые должны учесть торговцы.
„Основной вопрос - осуществление, не будут ли собирать избыточную информацию о клиентах. (...) Быть может, можно поднять вопрос, если человека не впускают ни в один магазин, как ему купить еду, но сам принцип, мы думаем, на самом деле можно воплотить в жизнь“, – заметил Йокубаускас.
По словам Вайнене, это предложение выгодно не только для торговцев, но и для общества.
„Что касается прав потребителей, я бы сказала, что это на пользу честным людям, которые в магазинах будут находиться в безопасном окружении. (...) Думаю, что это в интересах общества“, – заметила она.
Литовская ассоциация торговых компанийуже обратилась в Минюст с просьбой обсудить такую возможность apsvarstyti galimybę Administracinių nusižengimų kodekse įtvirtinti draudimą lankytis parduotuvėse už jose padarytas pakartotines smulkias vagystes.
LRT radijo duomenimis, Teisingumo ministerija jau ėmėsi išsamaus Lietuvos prekybos įmonių asociacijos pasiūlymo vertinimo, kuris turėtų būti atliktas per liepos mėnesį.