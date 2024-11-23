ТОП-14 недорогих рождественских ярмарок Европы – среди них и Вильнюс

Новичком в этом списке стал Вильнюс, который немного отстал от Братиславы. Подсчитано, что посещение Рождественского городка в столице Литвы стоит 511 фунтов.

Например, за те же услуги в Копенгагене, столице Дании, придется заплатить почти в два раза больше – 989 фунтов.

В эту стоимость входят перелеты из Англии и обратно. Также две ночи в отеле 3 или 4 звезды, трансфер из/в аэропорт и два праздничных ужина с вином и кофе.

Подсчитано, что два человека потратят здесь в общей сложности 510 фунтов стерлингов.

Братислава, столица Словакии, является лучшим выбором для путешественников с ограниченным бюджетом и возглавила список самых дешевых поездок по данным компании Post Office Travel money.

Тем временем соседняя Рига опустилась на третье место после пятилетнего перерыва. Посещение столицы Латвии обойдется в 546 фунтов.

Гданьск

Польский город Гданьск входит в тройку лидеров Восточной Европы.

Поездка сюда обойдется в £596 – на 12% меньше, чем в Кракове, где вы потратите 678 фунтов стерлингов.

Лора Планкетт, руководитель отдела путешествий Post Office заявила, что влияние на расходы британских путешественников больше всего оказал рост курса фунта. Это означает, что они могут получить больше за свои деньги.