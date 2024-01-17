Только 27% жителей Литвы рассматривают возможность установки солнечной электростанции

 
ELTA
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Saulės elektrinės
Saulės elektrinės
ФОТО: Shutterstock
По данным репрезентативного общественного опроса, проведенного по заказу компании Solitek, 12% жителей Литвы установили в своих домах солнечную электростанцию, а 27% рассматривают возможность сделать это в ближайшем будущем.

На просьбу назвать наиболее важные критерии выбора для тех, кто установил в своих домах солнечные электростанции, жители выделили следующие – наиболее привлекательная цена (59%), долговечность (53%), гарантийный срок (51%), эффективность (50%), высокое качество (34%), простой и быстрый монтаж солнечной электростанции (26%).

Эти же критерии были названы наиболее важными при опросе тех, кто рассматривает возможность установки солнечных электростанций в своих домах в будущем.

Исследование провел KOG institutas. Были опрошены 1 003 жителя Литвы в возрасте 18-64 лет.

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