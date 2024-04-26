Точка перелома: учителя преклонного возраста в любой момент могут начать массово уходить с работы

"Это уже началось. И ближайшие годы будут критическими. Министерство или муниципалитеты лучше видят статистику, а я могу говорить в рамках своей организации. Такая угроза есть и в нашей организации. Если одновременно ушли все пожилые учителя, то проблема была бы огромной, мы бы не нашли им замену", – сказал собеседник LNK.

"Однако, я считаю, действует финансовый мотив. <...> Думаю, эти внутренние условия надо решать на уровне организации, это отчасти может делать каждый руководитель, надо также решать на муниципальном уровне, нужны национальные меры. Я создал бы такой персонализированный реестр молодых учителей или людей, которые могут работать учителем для их мотивации, поощрения. Я бы работал с менторами, с людьми, которые могли бы мотивировать их работать в школе. Если мы не примем комплексные меры на всех уровнях, кризис начнется даже в крупных городах.