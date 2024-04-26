2024.04.26 10:36

Точка перелома: учителя преклонного возраста в любой момент могут начать массово уходить с работы

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus Sietuvos progimnazijos moksleiviai (Tautvydo Juknevičiaus nuotr.)
Vilniaus Sietuvos progimnazijos moksleiviai (Tautvydo Juknevičiaus nuotr.)
ФОТО: Organizacijos nuotr.

В системе образования Литвы проблем накопилось немало, а в скором времени появится еще одна – острая нехватка учителей. По данным Фонда социального страхования ("Содры"), 1/4 работников сектора образования - люди старше 60 лет. Средний возраст работников этого сектора – 50 лет. Это значит, что учителя какое-то время работают и после ухода на пенсию, но в какой-то момент эти пожилые учителя начнут массово уходить с работы, поскольку не смогут работать из-за преклонного возраста или по состоянию здоровья. Президент Литовской ассоциации директоров школ Дайнюс Жвирдаускас рассказал о сложившейся ситуации журналистам телеканала LNK.

Он сказал, что об этой проблеме говорят уже 8 лет.

"Тогдашние власти говорили о нехватке молодых учителей, о том, что работа учителя непривлекательна. Эта тенденция никуда не пропала, она только усугубилась. Однако я не могу сказать, что с этим ничего не делают.

Последние несколько лет ситуация такая, что появилось немало поступающих на специальности, которых не хватает. Однако это лишь фрагмент, нам нужна система", – сказал Жвирдаускас.

Он обратил также внимание на то, что не всегда после окончания учебы студенты выбирают профессию учителя школы. Собеседник заверил, что многие учителя преклонного возраста с удовольствием возвращаются на работу, продолжают работать, могут это делать.

"И они способны работать уже в других, более современных условиях", – сказал Жвирдаускас.

По его словам, уже начался критический момент, когда молодые учителя еще не подготовлены, а пожилые уже уходят с работы.

"Это уже началось. И ближайшие годы будут критическими. Министерство или муниципалитеты лучше видят статистику, а я могу говорить в рамках своей организации. Такая угроза есть и в нашей организации. Если одновременно ушли все пожилые учителя, то проблема была бы огромной, мы бы не нашли им замену", – сказал собеседник LNK.

На вопрос, как решить проблему, Жвирдаускас ответил, что надо говорить с самими молодыми учителями.

"Однако, я считаю, действует финансовый мотив. <...> Думаю, эти внутренние условия надо решать на уровне организации, это отчасти может делать каждый руководитель, надо также решать на муниципальном уровне, нужны национальные меры. Я создал бы такой персонализированный реестр молодых учителей или людей, которые могут работать учителем для их мотивации, поощрения. Я бы работал с менторами, с людьми, которые могли бы мотивировать их работать в школе. Если мы не примем комплексные меры на всех уровнях, кризис начнется даже в крупных городах.

В регионах еще не хотят громко кричать, но в отдельных случаях там работают только что окончившие школу бывшие школьники, студенты, люди безо всякого педагогического образования", – рассказал Жвирдаускас.

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