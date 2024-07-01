The Ditties открывает фестиваль в Медининкском замке

„Каждый год 6 июля мы празднуем день государства и Национальной песни, дарим концерты жителям разных городов. В этом году будет сразу несколько новостей – первый концерт и исполнение гимна в Медининкском замке, а вместе с этим – открытие первого международного летнего фестиваля „Музыка в Медининкском замке“. Исполнение гимна - всегда большая честь для нас, это очень волнует. Этот раз особый – замок часть нашей истории, поэтому атмосфера будет очень волнующей“, – сказали представители The Ditties.